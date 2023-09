¿Por qué el 21 de septiembre se regalan flores amarillas?

Este jueves 21 de septiembre, muchas personas, sobre todo de países latinoamericanos, obsequian flores amarillas.

Esto, debido a un acto romántico que tiene que ver con la celebración del inicio de la primavera, una de las cuatro estaciones del año denominada "la más alegre" del calendario.

Desde el punto de vista psicológico, expertos sostienen que el color amarillo puede representar diversión, innovación, optimismo y alegría.

Asimismo, regalar flores amarillas también se relaciona a la serie argentina 'Floricienta', la cual se popularizó en el año 2004.

En dicha historia, la cual marcó a cientos de miles de personas, la protagonista ('Floricienta') interpreta la canción ‘Flores amarillas’, misma que habla de la esperanza que mantiene una mujer para que su galán le alegre el día con el anhelado presente y así avivar la llama del amor.

Parte del tema musical dice: “Él la estaba esperando con una flor amarilla. Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. Y el amarillo de sol iluminaba la esquina. Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña. Ella sabía que él sabía, que algún día pasaría, que vendría a buscarla, con sus flores amarillas. No te apures, no detengas, el instante del encuentro, está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho. No te olvides, que la vida, casi nunca está dormida”.

Específicamente, el 21 de setiembre incia la primavera en Argentina, país en el cual se originó el recordado éxito televisivo.

Esta producción de fama internacional dejó para la posteridad el material musical que sigue sonando en las distintas plataformas digitales.

De hecho, en redes sociales como TikTok, varios de los usuarios se han grabado este 21 de septiembre regalando o recibiendo flores amarillas y cantando o escuchando la popular canción.

En los distintos clips se ven flores de todo tipo como rosas amarillas, orquídeas amarillas, girasoles, tulipanes, entre otras.