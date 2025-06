Juan Fernando Quintero se pronunció sobre una supuesta estafa de la que habría sido víctima en el fútbol colombiano

El jugador colombiano Juan Fernando Quintero ha pasado los últimos días en medio de especulaciones por su futuro futbolístico y por no haber estado en la última doble fecha eliminatoria con la selección Colombia.

Sobre la ‘tricolor’, JuanFer fue desafectado por un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha; sin embargo, el jugador estuvo disponible para su equipo, el América de Cali, solo unos días después de finalizada la fecha eliminatoria, generando especulaciones sobre su no presencia en el combinado patrio.

Ahora, en su equipo, se habla de su salida a solo seis meses de haber llegado al conjunto escarlata y se han generado muchos chismes alrededor de lo que lo motivaría a salir en este mercado de pases para buscar un nuevo rumbo en su carrera.

Pero unas declaraciones de un periodista han provocado una gran polémica. El periodista conocido como Pipe Sierra en X habló de que JuanFer y el América de Cali habría sido estafados por un presunto inversionista, quien fue la persona que se hizo cargo de la negociación para traer a Quintero y que iba a comprar al equipo.

De acuerdo con lo expuesto por el periodista, hasta el momento el presunto inversor no ha puesto el dinero prometido, por lo que al equipo le ha tocado asumir el alto costo de tener a Quintero y por esta razón la continuidad del antioqueño no sería posible.

Ante tanta especulación, Juan Fernando Quintero habló a través de sus redes sociales sobre esta supuesta estafa, rechazando tajantemente el tema y pidiendo respeto en el ámbito personal y familiar.

“Amigos buenos días. Viendo tanta cosa que se inventa y que todo el mundo es dueño de la Verdad y piensan que lo saben todo, hasta con lo personal se meten. Y hacen comentarios con propiedad, primero el día que yo salga del equipo del cual estoy orgulloso como lo dije en días pasados, yo mismo anunciaré y diré las cosas, así como siempre he sido transparente frentero… le guste a quien le guste quizás por ser así la gente se confunde conmigo… No busco aceptación de nadie no le debo nada a nadie me puedo ver al espejo tranquilo... y sí soy ganador desde niño y si cada 6 meses analizo mi situación por q me gusta competir y ganar… y quizás muchas veces tomamos decisiones basadas en eso y a veces no se gana... No soy víctima de ninguna estafa y tampoco me aprovecho de eso... EI que me conoce sabe cómo soy y el que no ps no es mi culpa… compito para ganar y exijo lo mismo de todas las partes… no me gusta aclarar nada por q la gente realmente habla por hablar… si algo hemos hecho por América es ponerlo en plano internacional que todo el mundo vuelva a ver este gigante de América... tenemos una oportunidad grande este segundo semestre y quizás si las partes no están en esa línea va ser difícil ... Yo les agradezco la comprensión y el cariño y el respeto y que procuremos ser empáticos y razonables con todo el tema humano, el fútbol une y al final es la pasión más hermosa de todas... para terminar quiero agradecerle al profe Polilla y a su cuerpo técnico... Un abrazo y éxitos”, escribió Quintero.

Con esto el jugador pretende callar todas las voces sobre su futuro, que sigue en vilo y generando mucha especulación, especialmente porque no hizo parte del equipo que igualó 1-1 con el Medellín en el último partido del cuadrangular y de este semestre para el América de Cali en la liga local.