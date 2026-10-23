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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Petróleo

Precio del petróleo de Texas sube un 3,8 % hasta los 103,27 dólares por el temor a una escalada en Oriente Medio y la tensión con el régimen de Irán

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Precio del petróleo de Texas sube un 3,8 %-Foto EFE
Precio del petróleo de Texas sube un 3,8 %-Foto EFE
Los futuros del crudo norteamericano cerraron al alza en los mercados internacionales impulsados por el temor a una gran ofensiva militar contra el régimen de Irán y las agresiones de los hutíes en la región.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este viernes un incremento del 3,8 % en la Bolsa Mercantil de Nueva York, con la situación al cierre de la sesión en los 103,27 dólares por barril, presionado por los persistentes temores a una escalada en el conflicto de Oriente Medio.

Al término de las operaciones bursátiles, los contratos de futuros del crudo de referencia en los Estados Unidos para entrega en diciembre sumaron 3,80 dólares respecto a la jornada anterior, con la acumulación de una revalorización semanal cercana al 2 % ante la inestabilidad geopolítica y el bloqueo intermitente en las rutas de exportación.

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Los mercados energéticos reaccionaron negativamente ante las declaraciones de altos dignatarios internacionales y los reportes sobre planes militares conjuntos entre Washington y Tel Aviv para intensificar las operaciones contra el régimen de Irán tras la celebración de los comicios legislativos del próximo 3 de noviembre.

“El mercado refleja la profunda incertidumbre derivada de la interrupción en las cadenas de suministro y el mantenimiento de las hostilidades en puntos neurálgicos como el estrecho de Ormuz”, señalaron analistas financieros al evaluar el impacto de la coyuntura bélica.

A la tensión en torno al golfo Pérsico se sumaron los recientes ataques perpetrados por los rebeldes hutíes financiados por el régimen iraní contra la infraestructura petrolera y los centros urbanos en territorio de Arabia Saudí, con el consiguiente incremento en la vulnerabilidad del abastecimiento global de hidrocarburos.

La inestabilidad en los mercados petroleros ratifica la urgencia de consolidar estrategias de seguridad energética que neutralicen las acciones de actores hostiles en las rutas comerciales internacionales.

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El incremento sostenido en el costo de los combustibles evidencia la repercusión directa de los conflictos geopolíticos sobre la economía global y el bienestar de los consumidores.

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