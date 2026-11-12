“Estamos felices porque ese gringo se va”: el desafiante mensaje de los migrantes con destino a EE. UU. a Donald Trump

Tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias en Estados Unidos, en territorio mexicano cientos de migrantes de diferentes países emprenden caravana con destino al suelo estadounidense. En medio del recorrido, un migrante hondureño envió un contundente mensaje a Trump, haciendo referencia a la derrota en las elecciones y el trato a quienes buscan llegar a Estados Unidos. “Estamos felices porque ya ese gringo se va; malvado, él ha sido migrante como su familia; estábamos orando que él perdiera”, dijo.