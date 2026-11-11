Muere a los 85 años el actor norteamericano Stacy Keach, estrella de ‘Mike Hammer’ y recordado rostro en la serie ‘Prison Break’

El reconocido actor norteamericano Stacy Keach, célebre a nivel mundial por haber interpretado al detective privado Mike Hammer en la serie televisiva de los años 80 The New Mike Hammer, falleció a los 85 años en territorio polaco, según confirmó oficialmente este miércoles su esposa, Malgosia Tomassi, a la revista Variety.

De acuerdo con el comunicado emitido por su entorno cercano, la estrella de la actuación murió este martes tras afrontar “una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca” en su residencia familiar ubicada en la localidad de Magdalenka, en Polonia, lo cual puso fin a una extensa y laureada carrera artística.

“Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia”, destacó su esposa en homenaje a su trayectoria personal y profesional.

A lo largo de varias décadas de actividad ininterrumpida, el artista consolidó una prolífica filmografía y presencia teatral, tras obtener un premio Globo de Oro por su actuación en la miniserie Hemingway, ingresar al Salón de la Fama del Teatro y recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2019, además de participar en cintas aclamadas como Fat City, American History X y Nebraska.

Su presencia en la televisión incluyó participaciones en series emblemáticas como ER, Prison Break, Dos hombres y medio y Blue Bloods. Además, prestó su característica voz a diversos personajes de la longeva serie animada Los Simpson.

En el ámbito teatral, Keach demostró su versatilidad interpretativa con roles clásicos. Recibió dos nominaciones a los premios Obie por su papel en Hamlet en 1972, obtuvo un premio Helen Hayes por El rey Lear en 2010 y fue nominado al prestigioso premio Tony por su interpretación de Buffalo Bill en Indians durante 1969 en Broadway.

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El legado artístico de Stacy Keach permanece como testimonio de una carrera dedicada a la actuación en sus múltiples formatos, con una huella imborrable en la industria del entretenimiento norteamericano y mundial.