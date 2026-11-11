Muere a los 85 años el actor norteamericano Stacy Keach, estrella de ‘Mike Hammer’ y recordado rostro en la serie ‘Prison Break’
El reconocido actor norteamericano Stacy Keach, célebre a nivel mundial por haber interpretado al detective privado Mike Hammer en la serie televisiva de los años 80 The New Mike Hammer, falleció a los 85 años en territorio polaco, según confirmó oficialmente este miércoles su esposa, Malgosia Tomassi, a la revista Variety.
De acuerdo con el comunicado emitido por su entorno cercano, la estrella de la actuación murió este martes tras afrontar “una larga lucha contra una afección e insuficiencia cardíaca” en su residencia familiar ubicada en la localidad de Magdalenka, en Polonia, lo cual puso fin a una extensa y laureada carrera artística.
“Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia”, destacó su esposa en homenaje a su trayectoria personal y profesional.
A lo largo de varias décadas de actividad ininterrumpida, el artista consolidó una prolífica filmografía y presencia teatral, tras obtener un premio Globo de Oro por su actuación en la miniserie Hemingway, ingresar al Salón de la Fama del Teatro y recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2019, además de participar en cintas aclamadas como Fat City, American History X y Nebraska.
Su presencia en la televisión incluyó participaciones en series emblemáticas como ER, Prison Break, Dos hombres y medio y Blue Bloods. Además, prestó su característica voz a diversos personajes de la longeva serie animada Los Simpson.
En el ámbito teatral, Keach demostró su versatilidad interpretativa con roles clásicos. Recibió dos nominaciones a los premios Obie por su papel en Hamlet en 1972, obtuvo un premio Helen Hayes por El rey Lear en 2010 y fue nominado al prestigioso premio Tony por su interpretación de Buffalo Bill en Indians durante 1969 en Broadway.
El legado artístico de Stacy Keach permanece como testimonio de una carrera dedicada a la actuación en sus múltiples formatos, con una huella imborrable en la industria del entretenimiento norteamericano y mundial.