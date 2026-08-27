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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Estados Unidos

EE. UU. avanza hacia un acuerdo “masivo” para acceder a los yacimientos petrolíferos de Venezuela, según Axios

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Petróleo | Foto Canva
Petróleo | Foto Canva
El acuerdo permitiría a empresas privadas participar en el desarrollo de estos campos y aumentar la producción, mientras Venezuela recibiría mayores ingresos provenientes de su sector petrolero.

La administración de Donald Trump mantiene conversaciones con el régimen de Venezuela para que Estados Unidos obtenga una participación en importantes activos petroleros del país, de acuerdo con dos funcionarios estadounidenses citados por Axios.

El eventual acuerdo tendría un enorme alcance debido a la magnitud de las reservas venezolanas. Las negociaciones contemplarían inicialmente más de una docena de campos en producción que, en conjunto, cuentan con unos 90.000 millones de barriles de reservas probadas, aunque no abarcarían la totalidad de las reservas de Venezuela, estimadas en cerca de 300.000 millones de barriles.

De concretarse, el acuerdo permitiría a empresas privadas, incluidas compañías estadounidenses, participar en el desarrollo de estos campos y aumentar la producción, mientras Venezuela recibiría mayores ingresos provenientes de su sector petrolero.

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Axios señala que las conversaciones se producen en un contexto de presión sobre los mercados energéticos internacionales, marcado por las guerras en Irán y Ucrania, que han afectado el suministro mundial de crudo y contribuido al aumento de los precios. Además, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente bajos.

Las negociaciones estarían siendo lideradas por el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, y la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, con participación de altos funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, también tendría un papel relevante.

De acuerdo con el reporte, el gobierno de Trump busca presentar el eventual acuerdo como una oportunidad para impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana y generar mayores beneficios económicos para su población.

El plan también tendría una dimensión estratégica para Trump, quien ha colocado la seguridad energética estadounidense y el fortalecimiento de la influencia de Washington en el hemisferio occidental entre sus principales prioridades.

Por ahora, no existe una fecha definida para cerrar el acuerdo. Sin embargo, Axios señala que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, evalúa viajar próximamente a Venezuela mientras su departamento estudia mecanismos para incrementar la producción petrolera de empresas estadounidenses en el país.

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