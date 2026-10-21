Presidente De la Espriella anunció captura de individuo que presuntamente amenazó de muerte a su familia: "Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares"

Un individuo fue capturado y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad tras presuntamente amenazar de muerte a la familia del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, según informó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

De acuerdo con el relato de De la Espriella, los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2026, cuando "a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos".

VEA TAMBIÉN De la Espriella anuncia histórica incautación de cocaína en puerto de Cartagena y muestra imágenes de enorme espacio que ocupaba el cargamento o

La denuncia fue radicada ese mismo día a las 12:23 del mediodía, y menos de 24 horas después, "el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable".

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron "una importante cantidad de marihuana en poder del capturado", según indicó el presidente.

La Fiscalía colombiana imputó al detenido los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, contemplado en el artículo 188E.

El mandatario colombiano, quien asumió la presidencia en 2026, enfatizó su posición sobre la seguridad de las familias colombianas.

"Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables", expresó De la Espriella en su mensaje.

Y añadió: "mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!".

El presidente también hizo referencia a su proyecto político denominado "Patria Milagro", señalando que "en la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes".

De La Espriella concluyó su mensaje con consignas características de su administración: "¡Bienvenido a la Patria Milagro miserable! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!".