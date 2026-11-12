Telescopio espacial confirmó este jueves que detectó más de 900 millones de galaxias: estos fueron los impactantes hallazgos

Más de 900 millones de galaxias quedaron registradas en una de las mayores observaciones astronómicas hechas hasta ahora.

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Un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) presentó nuevos resultados que permitirán estudiar la estructura del cosmos y buscar respuestas acerca de dos de sus mayores enigmas: la materia oscura y la energía oscura.

El proyecto, conocido como misión Euclid, publicó este jueves 12 de noviembre su primera gran entrega de datos científicos.

El material reúne observaciones de cerca de 900 millones de galaxias, además de millones de objetos celestes que van a servir para construir un mapa tridimensional del universo.

Entre los resultados que más resaltan se encuentra la identificación de unos 15.000 posibles casos de lentes gravitacionales fuertes. Este fenómeno sucede en el momento en que la gravedad de un objeto masivo, como una galaxia, curva la luz procedente de otro objeto situado mucho más lejos. El efecto puede generar arcos luminosos o anillos que permiten estudiar la distribución de la materia en el espacio.

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La importancia de estas observaciones está en que la materia oscura no emite ni refleja luz de una manera que permita detectarla de manera directa. No obstante, su presencia puede deducirse por los efectos gravitatorios que ejerce en las galaxias y otros cuerpos. Al analizar cómo se desvía la luz, los científicos pueden obtener información de dónde se concentra esa materia invisible.

La misión igualmente busca comprender mejor la energía oscura, la cual tiene relación con la expansión acelerada del universo. Según el modelo cosmológico actual, los dos componentes representan cerca del 95 % del contenido total del cosmos, así como la materia ordinaria constituye una pequeña proporción.

El telescopio se lanzó en julio de 2023 y tiene una misión prevista de seis años. Su objetivo es observar más de un tercio del cielo y estudiar cómo se distribuyeron y evolucionaron las galaxias en los últimos 10.000 millones de años.

Para lograrlo, usa instrumentos capaces de capturar imágenes de alta resolución y analizar la luz de millones de objetos. Esta información deja estimar sus distancias y reconstruir la organización de las estructuras cósmicas, desde las galaxias individuales hasta las enormes redes de materia que conectan diferentes regiones del universo.

El primer conjunto de datos también contiene decenas de millones de posibles cuásares, objetos extremadamente brillantes que se alimentan por agujeros negros supermasivos. Además, incluye información espectroscópica que va a ayudar a determinar las características y distancias de numerosas fuentes observadas.

La superficie cubierta por esta primera publicación alcanza cerca de 1.900 grados cuadrados del cielo, equivalente a cerca del 14 % del área que la misión busca estudiar en todo su recorrido. Por eso, los resultados representan apenas una primera parte del mapa que se espera completar.

La Agencia Espacial Europea prevé publicar nuevas entregas de información en los siguientes años. Cada conjunto ampliará la cantidad de galaxias observadas y permitirá realizar mediciones más precisas sobre la distribución de la materia y la evolución del universo.