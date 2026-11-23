Un nuevo golpe contra la estructura delincuencial ‘Los Satanás’ se registró en Colombia.

Ocho presuntos integrantes de esta organización fueron capturados en medio de una operación adelantada por la Policía Nacional, a través del Gaula, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá, Soacha, Medellín, Cartagena y Barranquilla, según información revelada por la Policía de Bogotá.

“¡Ocho presuntos integrantes de ‘Los Satanás’ fueron capturados! En Kennedy cayeron alias ‘Pinky’ y ‘Will’, señalados de ataques armados y extorsiones. Otros seis fueron capturados en cinco ciudades por administrar las rentas ilegales de esta estructura criminal”, confirmó la Policía de Bogotá.

Las acciones, desarrolladas en el marco de la operación ‘Kratos 2’, permitieron identificar a personas que presuntamente participaban tanto en los ataques armados contra comerciantes y transportadores como en el manejo de los recursos obtenidos mediante las extorsiones.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Tintal, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Allí fueron capturados en flagrancia alias ‘Pinky’ y alias ‘Will’, un hombre y una mujer que presuntamente acababan de disparar contra un establecimiento comercial.

La intervención se produjo luego de una denuncia ciudadana que permitió a las autoridades activar un plan candado e interceptar a los señalados. Durante el procedimiento fueron incautados una pistola, dos panfletos con mensajes extorsivos, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

Según las investigaciones, alias ‘Pinky’ habría sido el conductor de alias ‘El Niche’, presunto integrante de esta estructura que fue neutralizado recientemente y a quien las autoridades le atribuyen al menos 11 hechos delictivos.

Entre los delitos que se investigan está el homicidio de un taxista en Soacha, ocurrido el 30 de septiembre de 2026, así como un ataque armado registrado el 5 de noviembre en el sector de San Mateo, donde una persona resultó gravemente herida y perdió la movilidad de sus piernas. Ese mismo día también fue asesinado otro taxista en el municipio.

Por su parte, alias ‘Will’, de 24 años, estaría relacionada con al menos tres hechos en los que presuntamente se realizaron disparos contra las fachadas de viviendas y establecimientos comerciales.

Ambos fueron judicializados por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por otra parte, en una segunda línea de investigación, las autoridades adelantaron capturas mediante órdenes judiciales en Bogotá, Soacha, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Se trata de otros seis presuntos integrantes de la organización, quienes tendrían funciones relacionadas con la administración, contabilización y distribución del dinero obtenido mediante las extorsiones.

Según los detalles preliminares, algunos de ellos se encargaban de retirar los recursos en corresponsales bancarios para posteriormente entregarlos a otros miembros de la estructura.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Nesly’, de 33 años; ‘Manuel’, de 34; ‘Mayfred’, de 26; ‘Juan David’, de 25; ‘Bill’, de 27, y ‘Liliana’, de 24. Algunos tendrían vínculos familiares con alias ‘Satanás’, señalado como cabecilla de esta organización delincuencial.

Las autoridades también establecieron que la estructura habría acumulado cerca de 1.000 millones de pesos en rentas ilegales entre 2023 y noviembre de 2026, producto de sus actividades extorsivas.

Durante estos procedimientos fueron incautados seis celulares, una tableta y un computador portátil, dispositivos que serán sometidos a análisis para obtener información que permita establecer el funcionamiento de la red financiera y la posible participación de otras personas.

Los seis capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. En sus casos, un juez les impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria.