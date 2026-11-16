Régimen de Irán intenta desatar una guerra de mentiras con Estados Unidos contra desinformación

La dictadura de Irán asegura que varios buques bajo escolta militar de Estados Unidos han chocado contra minas navales en el estrecho de Ormuz, pero no hay pruebas de estos incidentes y lo que advierten los analistas es que podría tratarse de una campaña de desinformación del régimen. El régimen intentaría hacer creer que ni siquiera la protección militar de Estados Unidos garantiza la navegación segura, lo que sería una estrategia para sembrar el pánico entre las navieras y forzar a los buques a navegar por aguas iraníes.