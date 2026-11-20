El experimentado delantero alemán Thomas Müller, quien actualmente presta servicio en el Vancouver Whitecaps, puso en duda el nivel de exigencia de la Major League Soccer (MLS).

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En una entrevista con Global News, el futbolista explicó que la ausencia del descenso reduce la presión sobre los equipos, especialmente aquellos que ocupan los últimos puestos de la clasificación.

A su vez, sostuvo que los clubes tienen la posibilidad de reorganizar sus plantillas y comenzar un nuevo proyecto sin afrontar las consecuencias deportivas y económicas que supone perder la categoría.

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A su criterio, la falta de presión puede hacer que los jugadores pierdan concentración y no mantengan la misma intensidad durante los 90 minutos.

"No hay descenso, no hay presión; no se puede considerar una liga de élite": consideró el campeón del mundo con la selección de Alemania en la edición Brasil 2014.

Müller también estableció una comparación con el fútbol europeo, donde el descenso puede provocar importantes recortes presupuestarios.

Las declaraciones del goleador con pasado en el Bayern de Múnich se produjeron antes del inicio de los playoffs de la MLS 2026.