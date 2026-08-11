"Que viva Daniela": así fue el emotivo rescate de una mujer que pasó 36 horas bajo escombros en Pereira

Pese al dolor y la incertidumbre que deja el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en la mañana el lunes, se conocen esperanzadoras historias que avivan la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los escombros.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo, rescatistas lograron, tras una maratónica labor, extraer con vida a Daniela Largo, una joven que quedó atrapada bajo una estructura colapsada.

Sobre las 8:20 de la noche, organismos de rescate anunciaron la esperada noticia por la que trabajaron durante más de 30 horas.

"¡Logramos rescatar a Daniela! Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largos Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida", dijo el cuerpo de Bomberos de Bogotá en redes sociales.

"En un trabajo articulado con Bomberos Pereira y PONALSAR, nuestro equipo USAR logró salvar una vida más", añadió el organismo.

Entre aplausos y gritos de "Que viva Daniela", pereiranos celebraron el rescate.

Ahora, la joven fue trasladada en ambulancia hacia un centro asistencial de la ciudad para estabilizarla y darle el cuidado médico requerido.