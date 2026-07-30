Protestan por los seguidos apagones en Maturín: "Se me pudrió la mercancía y nadie se hace responsable"

Este jueves 30 de julio se llevó a cabo a las afueras de la sede regional de Corpoelec una manifestación, la cual tuvo como finalidad exigir un cronograma de cortes eléctricos ante los constantes apagones que han recrudecido en las últimas semanas.

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Entre los manifestantes, un comerciante denunció que las fallas han ido en aumento y ahora se registran al menos dos interrupciones fuertes por día.

Dijo, en ese sentido, que la incesante situación le ha generado importantes pérdidas a su local comercial.

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"Yo trabajo vendiendo pollos beneficiados y se me quemó un freezer (congelador). ¿Quién me responde por eso, sabiendo lo caro que es comprar electrodomésticos?", cuestionó el comerciante.

Posteriormente, añadió: "Hace poco tuve una pérdida porque se me pudrieron 36 pollos; de eso vivo, mantengo a mi familia y nadie se hace responsable”.

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El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos.