Fricción entre las tiranías de Venezuela e Irán tras declaraciones iraníes sobre captura de Maduro

La histórica alianza entre los regímenes de Venezuela e Irán protagoniza un momento de fricción después de que el canciller iraní, Abbas Araqchi, realizara declaraciones sobre la captura del dictador Nicolás Maduro en enero. El comentario, realizado en el contexto de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, desencadenó una respuesta oficial inmediata desde Caracas. "Sólo puedes amenazar a alguien que tenga miedo, nosotros entramos esperando cualquier cosa completamente. No puedes asustarme diciendo yo bombardearé, yo haré esto, comenzaré una guerra. Esto no es Venezuela, donde te llevas a una persona y todos los demás se asustan o retroceden", declaró Araqchi, en una clara referencia a la captura de Maduro por parte de EE. UU.