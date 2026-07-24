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Mundial 2026

Futbolista que enfrentó a selección sudamericana en el Mundial habría dado positivo para cocaína tras el torneo

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Balón Mundial - EFE
Balón Mundial - EFE
La policía de Nueva Gales del Sur, sin dar nombres, indicó que un hombre de 22 años había sido interceptado por exceso de velocidad en dos ocasiones por la noche en Sídney.

El centrocampista australiano Cristian Volpato fue detenido por la policía por exceso de velocidad en Sídney y dio después positivo en cocaína, pocos días después de haber participado en el Mundial 2026, según informaron este viernes varios medios australianos.

La policía de Nueva Gales del Sur, sin dar nombres, indicó que un hombre de 22 años había sido interceptado por exceso de velocidad en dos ocasiones por la noche en Sídney.

Según varios medios australianos se trata de Volpato, jugador del Sassuolo de la Serie A italiana y que acaba de participar en el Mundial 2026 con los Socceroos.

Durante la primera detención dio negativo en un control de alcoholemia, antes de volver a ser detenido dos horas más tarde, precisó la policía.

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En esa ocasión fue sometido a un control antidrogas en el que dio positivo en cocaína, según la policía. Se realizó una segunda muestra para un análisis más profundo.

"Su permiso de conducir internacional ha quedado suspendido seis meses, retirándole también el derecho a conducir en Nueva Gales del Sur", indicó la policía.

Volpato disputó tres partidos con los Socceroos durante el Mundial, después de haber elegido representar a Australia y no a Italia poco antes del torneo.

Nacido y criado en Sídney antes de marcharse al extranjero, Volpato había representado a Italia en varias categorías inferiores.

Tony Basha, entrenador basado en Sídney que formó a Cristian Volpato antes de su marcha hacia Italia y mentor del futbolista, declaró al Sydney Morning Herald que el centrocampista niega haber consumido cocaína o cualquier otra sustancia ilegal.

"Afirma con insistencia que no la ha tocado (la cocaína)", declaró. "Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave".

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