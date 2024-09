"Quería ayudar a las familias que no podían tener hijos": Jonathan Jacob Meijer, donante de esperma, se defiende de documental de Netflix

Jonathan Jacob Meijer, músico neerlandés y donante de esperma, presentó una denuncia contra la plataforma Netflix por una serie sobre su vida.

El hombre de 43 años afirmó haber engendrado 550 hijos debido a donaciones de su esperma a lo largo de su vida.

Meijer afirmó que las cifras del documental titulado ‘El hombre de los mil hijos’ no son exactas, por lo que tildó a la plataforma de sensacionalista.

Jonathan Jacob Meijer estuvo en La Mañana de NTN24 para hablar del documental que exige sea eliminado de la plataforma.

“Nunca planeé tener cierta cantidad de hijos donantes, yo deseaba hacer algo útil a mis 25 años. En la universidad conocí un hombre que me dijo que no podía tener hijos y eso me hizo reflexionar sobre el ser padre y la donación de esperma”, dijo.

Meijer indicó que en Estados Unidos un donante puede tener 10.000 niños y allí él sería un donante pequeño. “Yo soy un donante de identidad abierta, lo que permite a los niños saber quien soy”.

“Estoy en desacuerdo con que dicen que es peligroso para los niños. Mis planes eran ayudar a las familias que no podían tener hijos naturalmente, sin embargo, yo paré en 2019”, afirmó.

Asimismo, indicó que Netflix es una plataforma comercial que solo busca “generar” recursos monetarios y “no les importa” lo que pase con los niños.

“Los niños tienen derechos y yo también, como el hecho de mantenerme en anonimato porque nadie debería saber mimbre por una plataforma”, recalcó.