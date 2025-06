"Este fue un ataque históricamente exitoso": secretario de defensa de EE. UU. rechaza cuestionamientos de medios sobre ofensiva contra Irán

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se refirió este jueves a los bombardeos del Ejército de su país contra las instalaciones nucleares en Irán, cuya eficacia fue puesta en duda por algunos medios.

Te puede interesar | El Bank of America Stadium se viste de Mundial: Pasión de Clubes

VEA TAMBIÉN Congresista republicano propone a Donald Trump para el premio Nobel de Paz por su trabajo en el conflicto entre Irán e Israel o

Estados Unidos se implicó directamente en la ofensiva lanzada el 13 de junio por Israel contra Irán con un ataque el domingo sobre tres centros clave del programa atómico de Teherán en Fordo, Natanz e Isfahán.

Con el frágil alto el fuego entre Irán e Israel entrando en su tercer día y a la espera de la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear, la atención se centra en la eficacia de esa acción.

"Hay tantos aspectos de lo que hicieron nuestros valientes hombres y mujeres que, debido al odio de este cuerpo de prensa, se ven socavados porque su gente está tratando de filtrar y manipular... este fue un ataque históricamente exitoso y deberíamos celebrarlo como estadounidenses", dijo Hegseth.

Para el funcionario "cuando alguien filtra algo, lo hace con un propósito. Cuando se filtra solo una parte de una evaluación de inteligencia, pero solo una pequeña parte... eso hace que parezca que el ataque no fue efectivo, entonces se inicia un ciclo de noticias".

El jefe del Pentágono mencionó además que están observando "muy de cerca lo que ellos hacen" y que su trabajo es "estar preparados", pero que Donald Trump "ha creado los contornos, la oportunidad para un acuerdo; para la paz", y sostuvo que obtuvieron "esa paz y el alto al fuego" gracias a la fuerza.

El presidente estadounidense Trump aseguró antes que las instalaciones iraníes quedaron "totalmente destruidas", aunque el Organismo Internacional de la Energía Atómica había considerado que era todavía temprano para evaluar los daños.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó el jueves que Trump "exageró" el impacto de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, en su primera declaración pública desde que entró en vigor el martes el alto al fuego.

Con un tono triunfal, el líder supremo iraní celebró la "victoria" de su país sobre Israel y afirmó que Estados Unidos "no ganó nada" con sus bombardeos.

El ayatolá sostuvo también que habían proporcionado una "bofetada contundente" a Estados Unidos y que Israel "casi colapsó" por los ataques lanzados desde Teherán.

Otra incógnita apuntada por expertos es si Irán pudo evacuar parte de sus 400 kilos de reservas de uranio altamente enriquecido antes del ataque y esconderlas en algún lugar de su vasto territorio.

Totalmente disgustado por la controversia, Trump anunció que su secretario de Defensa iba a comparecer el jueves para "luchar por la dignidad de los grandes pilotos estadounidenses".

"Estoy muy orgulloso de esa piloto, al igual que estoy muy orgulloso de esos pilotos, y no me importa si es hombre o mujer en esa cabina, y al pueblo estadounidense no le importa. Es la obsesión con la raza y el género... Ya no hacemos eso. No jugamos a sus jueguitos", aseveró Hegseth.

VEA TAMBIÉN La OTAN elevó el gasto militar al 5% del PIB de los aliados: Trump celebró el aumento y comparó ataque a Irán con Hiroshima o

Respecto al traslado de las reservas de uranio de Irán, el además oficial de la Guardia Nacional dijo que no tenía conocimiento de ningún "dato de inteligencia que haya examinado que diga que las cosas no estaban donde se suponía que debían estar, movidas o no".

Hegseth habló también de lo sucedido el miércoles en la cumbre de la OTAN en La Haya y señaló que "lo que el presidente Trump logró fue revolucionario e histórico".

32 países de la OTAN, cabe recordar, se comprometieron a gastar el 5% de su PIB en defensa para invertir realmente en la alianza de la OTAN.