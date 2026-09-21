Reacciones desde Estados Unidos a la presencia de Delcy Rodríguez en la asamblea de la ONU

La jefe encargada de régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó en la madrugada de este lunes para participar en la 81 asamblea general de la ONU, lo que ha generado diferentes reacciones en Estados Unidos. Desde el congreso se ha dicho que la participación de Decly en este escenario no la legitiman de ninguna manera como presidente de Venezuela, pero sí constituye un lavado de cara al régimen con el que el presidente Trump trabaja directamente.