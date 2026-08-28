La Armada de Colombia incautó 1,4 toneladas de cocaína cerca de Cartagena en un operativo conjunto con EE. UU.

Unidades de la Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones de control y seguridad marítima en el Caribe, interceptaron una embarcación tipo Go-Fast frente a las costas de Cartagena que transportaba 1.426 kilogramos de cocaína.

Durante el procedimiento de interdicción en alta mar fueron capturados tres ciudadanos de nacionalidad colombiana que tripulaban la nave e intentaban evadir los controles de las autoridades navales.

El resultado operacional se dio gracias a las labores de rastreo y al intercambio de información de inteligencia en tiempo real entre la Armada de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos.

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El material incautado de los 1.426 kilos de alcaloide quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procesos de judicialización y pesaje oficial.

El ​impacto que dejo la incautación ilícita se pudo evitar la comercialización y distribución de más de tres millones de dosis de droga en el mercado internacional, afectando la estructura financiera de las organizaciones de narco-terrorismo que delinquen en la región del Hemisferio Occidental.

El Gobierno y las fuerzas multinacionales destacan el operativo como un avance en las estrategias conjuntas para debilitar las redes delictivas dedicadas al tráfico transnacional de estupefacientes en los corredores marítimos del Caribe.