NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Cuba
Programa: El Informativo

"Quejarte te puede llevar a prisión": Prisoners Defenders sobre récord de presos políticos en Cuba

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
La dictadura castrista de Cuba, que dirige actualmente Miguel Díaz-Canel, alcanza un nuevo récord de 1.339 presos políticos en las cárceles de la isla. En entrevista con NTN24, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, señaló que es una cifra récord en décadas y que la lista sigue creciendo. “Simplemente quejarte te puede llevar a prisión”, denunció Larrondo sobre el incremento de prisioneros por razones políticas en el país.

También le puede interesar

Cárceles Cuba - AFP
Cuba

"Quejarte te puede llevar a prisión": Prisoners Defenders sobre récord de presos políticos en Cuba

Diosdado Cabello | Foto: AFP
Diosdado Cabello

¿Qué elementos tendrían en Chile para vincular a Diosdado en el caso del asesinato de Ronald Ojeda?

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Cilia Flores

Arritmia cardiaca, pérdida de peso y de muelas: las razones por las que la defensa de Cilia Flores en Nueva York pide traslado a búnker privado

Retos de la alianza Perú - EEUU - Foto: AFP
Perú

El narcotráfico y minería ilegal: los retos de Fujimori tras el fortalecimiento de alianza con EEUU

Escudo de las Américas - AFP
Escudo de las Américas

Poderosa alianza contra el crimen se fortalece: Perú anuncia que se une al Escudo de las Américas

Keiko Fujimori y Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio y Keiko Fujimori confirman que Perú será parte del Escudo de las Américas y revelan lo que permitirá la alianza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"Quejarte te puede llevar a prisión": Prisoners Defenders sobre récord de presos políticos en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Indignación por "vida de lujos" de Tareck El Aissami: su familia se mudó a exclusiva zona de Madrid

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Terremoto en Colombia

Se cumple un mes del devastador terremoto que golpeó a Colombia: así están las zonas más afectadas

Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados en Estados Unidos - Foto: EFE
Cilia Flores

¿Puede Cilia Flores quedar en libertad en EE. UU.? "El juez tendrá que ver la jurisprudencia y aplicar la ley"

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello es acusado de haber contratado al Tren de Aragua para asesinar al militar Ronald Ojeda

Marco Rubio - EFE - AFP
Delincuencia

La peligrosidad de 'Los Tiguerones', banda criminal designada como organización terrorista por EE. UU.

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador
Perú

Marco Rubio culmina en Perú su gira en Sudamérica en la que apuntó contra el narcotráfico tras visitar Colombia y Ecuador

Más de Actualidad

Ver más
Labores de búsqueda y rescte en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ciudadanos del sector Brisamar, Falcón (Venezuela) enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB - Fotos: X
Denuncia

Sucedió en Punto Fijo, Falcón: ciudadanos del sector Brisamar enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB por continuas extorsiones

Delcy Rodríguez y Fidel Castro / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

El indignante mensaje que Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro; Estados Unidos lo rechazó

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Labores de búsqueda y rescte en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ciudadanos del sector Brisamar, Falcón (Venezuela) enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB - Fotos: X
Denuncia

Sucedió en Punto Fijo, Falcón: ciudadanos del sector Brisamar enfrentaron airadamente a funcionarios de la PNB por continuas extorsiones

Delcy Rodríguez y Fidel Castro / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

El indignante mensaje que Delcy Rodríguez elogiando a Fidel Castro; Estados Unidos lo rechazó

Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Rafael Dudamel

"Es una vergüenza lo que ha hecho": el venezolano Rafael Dudamel apuntó contra entrenador rival tras desmanes en el fútbol colombiano

Biden y Trudeau buscarán iniciar reconstrucción de lazos EE. UU.- Canadá en cita virtual
Canadá

Canadá impondrá aranceles de entre 15 y 50 por ciento a productos de Estados Unidos

Policía España - Foto REFERENCIA AFP
Colombia

Detenido en España el presunto líder de una organización criminal colombiana: lo acusan de sicariato, homicidio y tráfico de armas

ELN y dron | AFP
Colombia

ELN desafía al gobierno de De La Espriella y ataca con drones una guarnición militar dejando al menos tres soldados muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023