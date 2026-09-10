"Quejarte te puede llevar a prisión": Prisoners Defenders sobre récord de presos políticos en Cuba

La dictadura castrista de Cuba, que dirige actualmente Miguel Díaz-Canel, alcanza un nuevo récord de 1.339 presos políticos en las cárceles de la isla. En entrevista con NTN24, Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, señaló que es una cifra récord en décadas y que la lista sigue creciendo. “Simplemente quejarte te puede llevar a prisión”, denunció Larrondo sobre el incremento de prisioneros por razones políticas en el país.