“El último tango”: Messi es convocado por la selección Argentina días después de que el 10 anunció su retiro de la albiceleste

Lionel Messi, días después de anunciar su retiro de la selección nacional de Argentina, fue sorprendido con una nueva convocatoria de la albiceleste para la ronda de amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

VEA TAMBIÉN Lionel Messi se convierte en el dueño de club español con más de 100 años de historia: será el segundo equipo de su propiedad o

Lionel Messi aparece en la lista oficial junto a otras figuras como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de algunas caras nuevas para continuar con el recambio generacional. Los partidos amistosos se jugarán en Córdoba y Buenos Aires y parece que la idea de la Asociación del Fútbol Argentino es homenajear al 10 tras el anuncio de su retiro.

Esto lo dio a conocer este miércoles 16 de septiembre, tras una publicación de la Selección argentina en la que aparece el 10 con el mensaje de “el último tango”, haciendo alusión al mensaje de días pasados de Leo, y cierran con la frase: “Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa”.

Asimismo, la AFA dio a conocer que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso solo estarán disponibles hasta el último amistoso del próximo 6 de octubre. Los jugadores del ámbito local que serán convocados se darán a conocer el viernes.

VEA TAMBIÉN Este sería el equipo de fútbol del que Messi estaría a un paso de convertirse en su propietario o

Un curioso movimiento de Argentina con su máxima estrella, que ahora está a la espera de la respuesta del jugador sobre si asistirá con la selección nacional, con la que fue campeón del mundo en Qatar 2022 y de dos Copas América.

Convocatoria de Argentina con Messi

Porteros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensas

Agustín Giay (Palmeiras)

Leo Balerdi (AS Roma)

Cuti Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit de San Petersburgo)

Centrocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Delanteros

Matías Soulé (AS Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (AS Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

Amistosos de Argentina