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Martes, 22 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez

La tirana llegó sonriente: Delcy Rodríguez arribó a Nueva York para Asamblea ONU y encuentro con Trump

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva York para la Asamblea Naciones Unidas en donde tiene prevista una reunión de alto nivel con representantes del Gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump. La llegada de Rodríguez a territorio estadounidense ha generado rechazo debido a su papel en la represión del régimen chavista a los venezolanos cuando era vicepresidenta del hoy capturado Nicolás Maduro, preso precisamente en Estados Unidos.

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