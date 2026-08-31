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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Sismo en Colombia

Volvió a temblar en Colombia en la noche de este lunes: el Servicio Geológico Colombiano registró sismo de 3,1 en Chocó

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en Colombia 31 de agosto - Servicio Geológico Colombiano - X
Sismo en Colombia 31 de agosto - Servicio Geológico Colombiano - X
El epicentro fue localizado a 33 kilómetros de Buenaventura, Valle del Cauca, y tuvo una magnitud de 3,1.

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado en la noche de este lunes 31 de agosto en el occidente de Colombia. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el evento ocurrió a las 8:48 p. m., tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad de 49 kilómetros.

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El epicentro fue localizado en El Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, a aproximadamente 33 kilómetros de Buenaventura, Valle del Cauca, según el reporte divulgado por el SGC.

Hasta el momento, el reporte consultado corresponde a la información de carácter sísmico entregada por el organismo científico. El SGC invita a las personas que hayan percibido el movimiento a registrarlo mediante su plataforma Sismo Sentido, una herramienta que permite conocer cómo fue percibido un evento en diferentes zonas del país.

El nuevo sismo ocurre 21 días después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. El SGC señaló entonces que se trató del evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI.

Tras aquel terremoto se registraron numerosas réplicas en la zona. Al respecto, el SGC explicó que estos movimientos pueden presentarse durante días, semanas e incluso meses después de un evento principal, aunque la ciencia no permite predecir cuándo ocurrirá un sismo ni sus posibles réplicas.

Sin embargo, no es correcto afirmar que el sismo de este 31 de agosto sea una réplica del terremoto del 10 de agosto únicamente por su ubicación geográfica. El reporte de esta noche lo ubica en el Litoral del San Juan, mientras que el evento principal del 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar. Para establecer una relación entre ambos eventos se requiere el análisis técnico correspondiente.

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Asimismo, el SGC ha explicado que la actividad sísmica es frecuente en el occidente colombiano debido, entre otros factores, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, un proceso que genera acumulación y liberación de energía.

La información permanece sujeta a cambios, como advierte el propio boletín del SGC, por lo que cualquier actualización sobre la intensidad, percepción del movimiento o eventuales afectaciones deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

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