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Viernes, 16 de octubre de 2026
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Irán

Régimen de Irán asegura que el conflicto en Oriente Medio equivale a un "ecocidio"

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
Bandera de Irán y EE. UU. - Canva.
Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra desde el 28 de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

El jefe del régimen iraní, Masoud Pezeshkian, instó este viernes a los países a condenar lo que calificó de "ecocidio" en Oriente Medio, causado por las "guerras de agresión".

Pezeshkian afirmó que los conflictos en Gaza y en todo Oriente Medio han causado un daño significativo a la naturaleza, que trasciende fronteras y requiere "soluciones internacionales".

"Lo que ha ocurrido en nuestra región como resultado de las guerras de agresión es un ecocidio, o genocidio ambiental, y debe ser condenado", declaró Pezeshkian en una cumbre sobre la naturaleza celebrada en Armenia, a la que asistió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra desde el 28 de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes acabaron con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei.

"En los 48 años transcurridos desde la Revolución, nunca nos habíamos enfrentado a un bloqueo, una guerra y unas dificultades tan intensas como las que afrontamos ahora", afirmó Pezeshkian.

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Acusó a Washington de intentar dificultar la vida de los iraníes para avivar la ira popular y provocar disturbios.

Pezeshkian afirmó que Estados Unidos está centrando sus esfuerzos en "molestar al pueblo y hacerles sufrir dificultades, para luego generar protestas sociales y así lograr sus siniestros objetivos".

Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes en respuesta al cierre por parte de Teherán del estratégico estrecho de Ormuz, desviando o deteniendo los buques que navegaban hacia y desde dichos puertos.

Por su parte, Irán ha acusado repetidamente a Estados Unidos e Israel de fomentar la inestabilidad interna y, en los últimos meses, ha ejecutado a varios iraníes acusados ​​de colaborar con sus adversarios.

A finales de diciembre del año pasado, estallaron en Irán protestas por el alto costo de la vida, que se extendieron por todo el país y se convirtieron en un movimiento antigubernamental más amplio.

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