Estados Unidos sanciona a banco del régimen cubano por sus vínculos con entidad iraní

Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA) por sus relaciones con el iraní Karafarin Bank, sancionado desde 2020.

El gobierno de Donald Trump declaró al régimen de Cuba una "amenaza" para su seguridad nacional el 29 de enero. Desde entonces Washington ha ido aumentando la presión diplomática y económica, mediante sanciones y un bloqueo petrolero.

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Estados Unidos acusa a BICSA, banco del régimen cubano, de mantener vínculos con el banco Karafarin desde al menos 2022.

"Durante demasiado tiempo, la Cuba comunista ha podido operar como puesto avanzado para actores malignos y grupos terroristas —incluida la República Islámica de Irán, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo— con el fin de atacar a Estados Unidos", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

El Departamento del Tesoro informó a su vez que esta sanción se enmarca en su programa de aislamiento económico y diplomático de Teherán, tras el inicio de la guerra.

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Además del banco cubano, son sancionados el iraquí Banco de Desarrollo Internacional para Inversión y Finanzas, así como empresas iraníes del sector del petróleo o casas de cambio.

Las sanciones implican el embargo de cualquier bien o activo en Estados Unidos, además de cortar la posibilidad de que esas entidades accedan al circuito financiero estadounidense.