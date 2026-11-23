El cuarto ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015 finalizó este lunes 23 de noviembre en Caracas, con un comunicado conjunto que recoge ocho acuerdos.

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El anuncio lo difundió Jorge Rodríguez, jefe de la representación del régimen, quien notificó en su cuenta de X: “Ha culminado el cuarto ciclo de conversaciones de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y la delegación de la AN 2015”.

El documento lo firmaron Rodríguez y Dinorah Figuera, representante de la delegación de la Asamblea General de 2015.

Según el balance que se divulgó, las partes completaron siete jornadas de trabajo: dos reuniones plenarias y cinco sesiones de mesas técnicas. La ronda comenzó el 13 de noviembre y se extendió más allá de la fecha inicialmente prevista.

Entre los compromisos anunciados está la revisión de varias leyes, incluida la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Igualmente se planteó consultar una reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así como cambiar la Ley contra el Odio para establecer definiciones más precisas y reducir la discrecionalidad en su aplicación.

En materia de medios, las delegaciones acordaron progresar en la actualización y regularización de concesiones del espectro radioeléctrico para operadores como Globovisión, Venevisión, Televen, VTV, ANTV y Fe y Alegría. A su vez, solicitaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones revisar medidas administrativas relacionadas con la televisión por suscripción.

El comunicado también contempla seguir el proceso de renovación del Poder Judicial, que registra 1.343 postulaciones para cargos vinculados al Tribunal Supremo de Justicia, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. Otro punto establece una ruta de trabajo para gestionar frente a autoridades británicas la recuperación del oro venezolano que se depositó en el Reino Unido.

No obstante, la ruta electoral y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) no aparecen como acuerdos específicos entre los ocho puntos. En ese asunto, Figuera aseguró que las conversaciones tienen que encaminarse a ese debate y aseguró que el objetivo es regresar al país “la democracia que merece”.

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“Sin duda alguna, quiero decirle al pueblo venezolano: nosotros vamos al camino de la democracia”, declaró la representante opositora antes de ingresar a la sesión de cierre.

También calificó los avances como “buenas noticias para el país” y agradeció al Gobierno de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su respaldo.

La mesa de diálogo empezó formalmente en agosto y viene desarrollando cuatro ciclos de conversaciones. Pese a que las delegaciones anunciaron revisiones legales, cambios institucionales y gestiones de activos en el exterior, varios compromisos siguen pendientes de ejecución. Tampoco se anunció una fecha para renovar el CNE y tampoco un calendario de elecciones presidenciales.