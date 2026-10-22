Revuelo tras revelación de logotipo de reconocido equipo deportivo que las redes sociales comparan con "simbología nazi"

Las redes sociales estallaron en las últimas horas y se llenaron de memes después de que los Atlanta Falcons, franquicia de fútbol americano, presentaran un logotipo especial que tuvo una inesperada reacción de los fanáticos.

El logotipo, publicado por los Falcons en las redes sociales del club, muestra el antiguo símbolo del halcón del equipo de las décadas de 1960 y 1970, estampado sobre un fondo de rayas rojas, blancas y negras.

VEA TAMBIÉN El entrenador de los Titans de la NFL aseguró que el incidente con arma de fuego de un jugador fue un "grito de auxilio" o

Este diseño "retro" se utiliza en la antesala del partido de Atlanta contra los San Francisco 49ers el próximo domingo.

No obstante, la reconocida franquicia de la NFL no esperaba que el diseño provocara una avalancha de comentarios de usuarios de redes sociales que afirmaron que se parecía a la iconografía del Partido Nazi de Adolf Hitler.

La publicación de los Falcons que revelaba el diseño de X había atraído más de 30 millones de visitas desde que se publicó a primera hora del jueves.

La caja comentarios de la publicación se llenó de burlas sin piedad sobre el logotipo por su supuesto parecido con el nazismo.

"Debo decir que no esperaba despertarme esta mañana y ver que los Atlanta Falcons se están preparando para invadir Polonia", escribió un usuario.

Otro comentario hacía referencia al tristemente célebre descalabro de los Falcons en la Super Bowl de 2017 contra los New England Patriots.

"Los Falcons ganaban 28-3 en Dunkerque", comentó el usuario.

VEA TAMBIÉN Consejo Superior de Deportes traslada al TAD las polémicas palabras de Javier Tebas comparando al Real Madrid con la propaganda del régimen nazi o

Varios usuarios se burlaron de los Falcons llamándolos el "Reich de los Pájaros".

No obstante, los Falcons mantienen el logotipo y no hicieron comentarios sobre la repercusión del diseño.

Cabe recordar que durante la Alemania nazi uno de los símbolos más importantes fue el Reichsadler (águila imperial) un logo tradicional de origen romano. En ese entonces el régimen nazi combinó esta figura con una cruz esvástica dentro de una corona de roble.