Qué se preparen: Congreso de EEUU habla de operaciones conjuntas con Colombia y Venezuela contra el ELN

El congreso de Estados Unidos presentó un informe en el que se habla de operaciones conjuntas con Colombia y Venezuela para combatir a la guerrilla del ELN, el documento apunta a una cooperación militar para golpear a esta guerrilla en territorio venezolano. La misiva dice que, pese a la desconfianza de las fuerzas armadas colombianas hacia las venezolanas, ambas estarían trabajando contra este grupo narcoterrorista.