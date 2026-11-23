El boxeador británico Tyson Fury reveló este lunes que le diagnosticaron esquizofrenia en 2015, poco después de obtener el título mundial de peso pesado frente al ucraniano Wladimir Klitschko, según declaraciones recogidas de un documental de Netflix cuyo estreno está programado para este viernes.

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De acuerdo con el testimonio del púgil, quien participa en la producción audiovisual junto a su esposa, Paris, el diagnóstico médico se produjo tras acudir a un hospital ante la sospecha de sufrir un ataque al corazón que resultó ser un episodio de ansiedad.

“No puedo explicar con palabras la oscuridad en la que estaba. Era como una versión del infierno. Pensaba que viviría en una habitación encerrado y eso me asustaba mucho. La ansiedad me podía. No podía con ella. Entonces fui a ver a una psiquiatra en Londres y me hizo miles de preguntas y taché todas las casillas. Depresión, ansiedad y desorden bipolar”, expresó el boxeador británico en el documental junto a su esposa.

Esta crisis de salud mental ocurrió paradójicamente en el momento más alto de su carrera profesional, y el período posterior resultó muy difícil para Fury, quien experimentó un significativo aumento de peso y desarrolló problemas con las drogas y el alcohol.

“Llegué hasta el punto en el que escuchaba voces en mi cabeza. No podía sentarme y tener una conversación normal porque no paraba de oír voces. No sabía a quién acudir ni qué hacer. Necesitaba ayuda de verdad”, finalizó.

La historia de Fury tiene un capítulo de superación y resiliencia: tras someterse a tratamiento y superar sus adicciones, el boxeador británico logró regresar al cuadrilátero y reconquistar otro título mundial en 2020, con lo cual demostró que es posible recuperarse de problemas severos de salud mental.

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Esta revelación pública de Fury contribuye a visibilizar los desafíos de salud mental que enfrentan incluso los deportistas de élite y ayuda a romper el estigma en torno a estas condiciones.