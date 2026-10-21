NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
NFL

El entrenador de los Titans de la NFL aseguró que el incidente con arma de fuego de un jugador fue un "grito de auxilio"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Partido de la NFL - Foto: EFE
Partido de la NFL - Foto: EFE
Saleh y los jugadores confirmaron los informes de que Elliott fue a su coche a buscar un arma después de un altercado durante un entrenamiento con el tackle ofensivo JC Latham.

El hecho de que el ex tackle defensivo de los Tennessee Titans, Jordan Elliott, sacara un arma en las instalaciones del equipo fue más un grito de auxilio que un acto criminal, dijo el entrenador de los Titans, Robert Saleh, el miércoles.

Saleh pronunció un emotivo discurso en apoyo de Elliott, evocando la posibilidad de autolesiones sin que nadie se lo preguntara, pero sin confirmar que estuviera involucrado en el incidente del jueves pasado en un estacionamiento.

o

"Es un buen hombre, tuvo un terrible error de juicio que yo interpreto más como una petición de ayuda que como un acto criminal", dijo Saleh.

"Es lamentable cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero en lo que respecta a Jordan, en el vestuario y a todos los que estamos aquí, la situación es diferente a la reacción visceral del mundo."

Saleh y los jugadores confirmaron los informes de que Elliott fue a su coche a buscar un arma después de un altercado durante un entrenamiento con el tackle ofensivo JC Latham.

"Detengámonos un momento con respecto a la noticia de que Jordan tenía un arma", dijo Saleh. "Este es un hombre que es padre, un gran esposo. Este es un hombre que nunca ha cometido un delito en toda su vida".

o

"Y sacó una pistola en el estacionamiento. ¿Por qué perdió el control y agarró una pistola? Para mí, son pequeñas señales de un grito de auxilio. Obviamente, está ocurriendo algo más grave", añadió.

Elliott, que ha jugado para San Francisco y Cleveland en una carrera de siete años en la NFL, no jugó el domingo pasado y fue despedido por los Titans el martes debido a lo que el club calificó como un "incidente".

Portar un arma en una instalación de la NFL es una violación de las reglas de la liga.

"El equipo y la NFL hicieron un gran trabajo al detenerse, plantearse esas preguntas y asegurarse de que todo estuviera en orden para brindarle la ayuda que necesita", dijo Saleh, señalando, sin mencionar nombres, que dos jugadores de la NFL se habían quitado la vida el año pasado.

"Puede que estuvieran pidiendo ayuda a gritos y todos los ignoraron", dijo Saleh. "No estoy diciendo que ahí es donde estaba (Elliott). No voy a hablar de eso, pero estos chicos pasan por muchas dificultades".

Saleh, quien afirmó que recomendaría a Elliott a todos los demás equipos de la NFL, había trabajado con Elliott el año pasado cuando era coordinador defensivo de San Francisco y Elliott estaba con los 49ers.

"Defenderé a capa y espada el carácter de Jordan", dijo Saleh. "Desafortunadamente, las reglas son las reglas con respecto a las armas en una propiedad y a veces es mucho más grave que la reacción instintiva de patear a alguien cuando está en el suelo".

"Mi mensaje para los otros 31 equipos sería: si necesitan un tackle defensivo excepcional para detener la carrera que pueda ayudarlos en la recta final de la temporada, llámenme."

Latham calificó el altercado con Elliott y sus consecuencias como "una situación desafortunada. Son cosas del momento, pasan, no hay mucho que decir al respecto".

Se le atribuyó al liniero defensivo de los Titans, John Franklin-Myers, el mérito de haber calmado a Elliott, y Latham dijo: "Le dije cuánto lo apreciaba".

Latham coincidió "al 100%" con Saleh en que el incidente con el arma fue un grito de auxilio.

"Nunca ha habido rencor entre nosotros dos. De hecho, nunca discutimos antes de que esto sucediera", dijo Latham.

"Creo que la salud mental es sumamente importante, y esta es una de esas situaciones en las que uno reza por una persona así y, si puede, intenta contactarlo y desearle lo mejor. No es nada personal por mi parte."

El tackle defensivo de los Titans, Jeffery Simmons, calificó a Elliott como "un compañero de equipo increíble" y agregó: "Todos lidiamos con cosas fuera del campo".

"Yo diría que, para los chicos del vestuario, para los chicos de la NFL en general, está bien hablar con la gente."

"Una decisión tomada en una fracción de segundo siempre puede afectar tu vida... nunca se sabe. La gente siempre habla de salud mental cuando suceden cosas, pero creo que es la verdad."

Temas relacionados:

NFL

Fútbol americano

Armas

Entrenador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

El pedido desde Colombia a la justicia sueca sobre costosa compra de aviones en gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El régimen de Nicaragua no tendría pensado dejar el poder: este sería el sucesor que tienen en lista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

"No hay que invitar a la NASA para que podamos hacer un proceso electoral": diputado venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Contundente advertencia de De la Espriella ante golpes al narcotráfico: "Miserables narcoterroristas"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP.
Pacto de Valledupar

"No creo que pase absolutamente nada": periodista Felipe Quintero sobre investigación a Petro en el denominado Pacto de Valledupar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y líder del partio republicano -Foto: EFE-Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

“El Senado va a quedar republicano”: analista político sobre las elecciones intermedias de EEUU

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Hay tantos intereses en bloquear a María Corina Machado para que vuelva a Venezuela": Rodrigo Diamanti

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"Se ha transformado en un ícono de la libertad para las Américas": Asdrúbal Aguiar sobre María Corina

Dinorah Figuera, presidente del Parlamento de Venezuela 2015; Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la AN del régimen venezolano, junto a colaboradores de sus delegaciones políticas - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Se desmontan en Venezuela los tribunales del horror? Exigen libertad de todos los presos políticos sin excepción

Más de Deportes

Ver más
Fariba Hashimi - Foto EFE
Ciclistas

Ciclista afgana que se disfrazaba de hombre para entrenar gana medalla en Juegos Asiáticos

Foto de referencia (Canva)
Conmebol

Torneos producirá la Copa Libertadores y Sudamericana entre 2027 y 2030 tras adjudicarse licitación de CONMEBOL

Claudio Chiqui Tapia declara en Buenos Aires ante la justicia argentina- Foto: EFE
Lionel Andrés Messi

El presidente de la AFA fue abucheado en la despedida de Lionel Messi en el Monumental

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Corte Suprema de Estados Unidos en Washington-Foto EFE
Atentado 11-S

Tribunal Supremo de EE. UU. rechaza la apelación del presunto cerebro del 11-S y mantiene la opción de la pena capital

Capturan en El Playón, Santander, a alias ‘Mariguano'-Foto tomada de x @COL_EJERCITO
Grupos criminales

Nuevo golpe al crimen en Colombia: fue capturado alias ‘Mariguano’, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Foto de Marte
Marte

¿Empieza la exploración humana en Marte? En menos de 24 horas Japón lanzará importante misión a una luna del planeta rojo

Buque interceptado por EE. UU. - Foto: EFE
Régimen cubano

Estados Unidos intercepta 90 embarques de combustible con destino a Cuba y relacionados con empresas sancionadas del régimen

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Regimen chavista

“Prendan el aire, vale”: el cínico mensaje de Diosdado Cabello en medio de los apagones en Venezuela

“No podemos detenerla” presidente Trump sobre la inteligencia artificial - Foto: EFE/Canva
Inteligencia Artificial

“No podemos detenerla”: presidente Trump descarta imponer límites al desarrollo de inteligencia artificial

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

Hija de María Corina Machado habla del regreso de su mamá a Venezuela y se pronuncia sobre presencia de Delcy Rodríguez en EEUU: "Bastante duro de tragar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023