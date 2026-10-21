El entrenador de los Titans de la NFL aseguró que el incidente con arma de fuego de un jugador fue un "grito de auxilio"

El hecho de que el ex tackle defensivo de los Tennessee Titans, Jordan Elliott, sacara un arma en las instalaciones del equipo fue más un grito de auxilio que un acto criminal, dijo el entrenador de los Titans, Robert Saleh, el miércoles.

Saleh pronunció un emotivo discurso en apoyo de Elliott, evocando la posibilidad de autolesiones sin que nadie se lo preguntara, pero sin confirmar que estuviera involucrado en el incidente del jueves pasado en un estacionamiento.

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"Es un buen hombre, tuvo un terrible error de juicio que yo interpreto más como una petición de ayuda que como un acto criminal", dijo Saleh.

"Es lamentable cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero en lo que respecta a Jordan, en el vestuario y a todos los que estamos aquí, la situación es diferente a la reacción visceral del mundo."

Saleh y los jugadores confirmaron los informes de que Elliott fue a su coche a buscar un arma después de un altercado durante un entrenamiento con el tackle ofensivo JC Latham.

"Detengámonos un momento con respecto a la noticia de que Jordan tenía un arma", dijo Saleh. "Este es un hombre que es padre, un gran esposo. Este es un hombre que nunca ha cometido un delito en toda su vida".

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"Y sacó una pistola en el estacionamiento. ¿Por qué perdió el control y agarró una pistola? Para mí, son pequeñas señales de un grito de auxilio. Obviamente, está ocurriendo algo más grave", añadió.

Elliott, que ha jugado para San Francisco y Cleveland en una carrera de siete años en la NFL, no jugó el domingo pasado y fue despedido por los Titans el martes debido a lo que el club calificó como un "incidente".

Portar un arma en una instalación de la NFL es una violación de las reglas de la liga.

"El equipo y la NFL hicieron un gran trabajo al detenerse, plantearse esas preguntas y asegurarse de que todo estuviera en orden para brindarle la ayuda que necesita", dijo Saleh, señalando, sin mencionar nombres, que dos jugadores de la NFL se habían quitado la vida el año pasado.

"Puede que estuvieran pidiendo ayuda a gritos y todos los ignoraron", dijo Saleh. "No estoy diciendo que ahí es donde estaba (Elliott). No voy a hablar de eso, pero estos chicos pasan por muchas dificultades".

Saleh, quien afirmó que recomendaría a Elliott a todos los demás equipos de la NFL, había trabajado con Elliott el año pasado cuando era coordinador defensivo de San Francisco y Elliott estaba con los 49ers.

"Defenderé a capa y espada el carácter de Jordan", dijo Saleh. "Desafortunadamente, las reglas son las reglas con respecto a las armas en una propiedad y a veces es mucho más grave que la reacción instintiva de patear a alguien cuando está en el suelo".

"Mi mensaje para los otros 31 equipos sería: si necesitan un tackle defensivo excepcional para detener la carrera que pueda ayudarlos en la recta final de la temporada, llámenme."

Latham calificó el altercado con Elliott y sus consecuencias como "una situación desafortunada. Son cosas del momento, pasan, no hay mucho que decir al respecto".

Se le atribuyó al liniero defensivo de los Titans, John Franklin-Myers, el mérito de haber calmado a Elliott, y Latham dijo: "Le dije cuánto lo apreciaba".

Latham coincidió "al 100%" con Saleh en que el incidente con el arma fue un grito de auxilio.

"Nunca ha habido rencor entre nosotros dos. De hecho, nunca discutimos antes de que esto sucediera", dijo Latham.

"Creo que la salud mental es sumamente importante, y esta es una de esas situaciones en las que uno reza por una persona así y, si puede, intenta contactarlo y desearle lo mejor. No es nada personal por mi parte."

El tackle defensivo de los Titans, Jeffery Simmons, calificó a Elliott como "un compañero de equipo increíble" y agregó: "Todos lidiamos con cosas fuera del campo".

"Yo diría que, para los chicos del vestuario, para los chicos de la NFL en general, está bien hablar con la gente."

"Una decisión tomada en una fracción de segundo siempre puede afectar tu vida... nunca se sabe. La gente siempre habla de salud mental cuando suceden cosas, pero creo que es la verdad."