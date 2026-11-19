Los lujos, excesos y crímenes en la mansión de pandilleros que Bukele destruyó en Haití

Llena de lujos, excentricidades y crimen, así era la mansión que usaban los pandilleros en Haití y que fue destruida por la ofensiva aérea ordenada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El potente ataque aéreo destruyó la residencia del temido jefe criminal ‘Jeff Larose’, también conocido como Jeff Gwo Lwa, Jeff Canaan o Talibán, cabeza de la banda Canaán, una de las más peligrosas y con mayor control territorial en Puerto Príncipe.