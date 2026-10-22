Consejo Superior de Deportes traslada al TAD las polémicas palabras de Javier Tebas comparando al Real Madrid con la propaganda del régimen nazi

El Consejo Superior de Deportes (CSD) acordó este jueves trasladar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la actuación del presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras la comparación pública de las estrategias de comunicación del Real Madrid con las técnicas de propaganda empleadas por el régimen nazi.

El organismo regulador, presidido por José Manuel Rodríguez Uribes, actuó de oficio con la solicitud de apertura de un expediente disciplinario que evalúe si las manifestaciones vertidas por el directivo incurrieron en una infracción grave contra el artículo 76 de la Ley del Deporte, norma que sanciona las conductas públicas que atentan contra el decoro y la convivencia institucional.

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La controversia se originó a raíz de una publicación realizada por Tebas en una red social, en la cual acusó al canal de televisión oficial del club blanco y a sus portavoces de aplicar un método basado en la manipulación y la repetición sistemática, de manera similar al desarrollado por el aparato de comunicación de la Alemania del régimen nazi.

“El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio”, aseveró la entidad estatal al formalizar la petición ante el tribunal administrativo.



Frente a estas acusaciones, la junta directiva del Real Madrid exigió la renuncia inmediata del dirigente al frente de la patronal futbolística, con la calificación de intolerable respecto a la utilización de analogías vinculadas al nazismo para descalificar las opiniones vertidas por el club sobre los escándalos arbitrales que afectan la transparencia del torneo nacional.

La intervención de las autoridades deportivas busca restablecer la neutralidad y el respeto cívico dentro de las altas esferas de la administración del fútbol profesional.

La preservación de los valores éticos y el lenguaje respetuoso en las instituciones deportivas resulta indispensable para salvaguardar el prestigio de las competiciones del país.