Rubiales rompió el silencio tras renunciar a la Federación Española: "El beso fue como el que les daría a mis hijas"

El pasado domingo, Luis Rubiales renunció a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Su salida se dio luego del polémico beso sin consentimiento a la futbolista de la selección española y campeona del Mundial Femenino, Jenni Hermoso.

Tras su renuncia, el dirigente brindó una entrevista divulgada por el diario inglés The Sun, con el periodista Piers Morgan. Allí, Rubiales indicó que el beso a la futbolista fue como el que le da comúnmente a sus hijas.

"El significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común", aseguró.

VEA TAMBIÉN Ya hay fecha para la citación de la Audiencia Nacional de España a Luis Rubiales para declarar por el beso a Jenni Hermoso o

Además, indicó que se trató de la euforia del momento y no de una agresión sexual en contra de Hermoso.

"Fue un momento muy feliz, una celebración, un momento de euforia. Mis intenciones eran nobles, entusiastas, cien por cien no sexuales, cien por cien repito. No hubo daño, ni tuvo contenido sexual, ni agresión, nada de eso", explicó.

No obstante, el expresidente de la RFEF pidió perdón por lo sucedido, aunque aclaró que no se trató de una agresión sexual y se mostró confiado en que la verdad se conocerá.

“Cometí un error, pido perdón, pero seamos claros: bajo ninguna circunstancia es una agresión sexual. Tengo plena confianza en que la verdad saldrá a la luz y todo estará bien. Mírame a la cara, soy un buen tío", indicó.

VEA TAMBIÉN Se conoce el video de Djokovic en su primera práctica de tenis con tan solo cuatro años o

Luis Rubiales aprovechó la oportunidad para referirse a sus gestos obscenos en el palco junto a la reina Letizia, durante el partido de la final del Mundial Femenino entre España e Inglaterra.

“Esto me da mucha vergüenza... No hay excusas. En España, tanto con los hombres como con las mujeres, hay una expresión que probablemente se traduciría en algo así como 'olé, mis huevos' o algo por el estilo. Esta expresión vulgar básicamente lo que significa es: bravo, bien hecho. Pido disculpas porque no es el comportamiento que debería haber tenido", reconoció.