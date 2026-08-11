Saime advierte sobre estafas que utilizan su imagen para engañar a ciudadanos

Recientemente, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime) alertó sobre la circulación de mensajes que utilizan el nombre y la imagen de la institución para estafar.

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El Saime aclaró que el correo electrónico direcciongeneraldelsaime@gmail.com no forma parte de sus canales autorizados y recomendó a los usuarios ignorar cualquier comunicación proveniente de dicho destinatario.

La advertencia está dirigida especialmente a quienes reciban correos o mensajes en los que se soliciten datos personales, documentos o pagos con la supuesta finalidad de completar algún trámite ante el Saime.

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La institución exhortó además a los ciudadanos a verificar cuidadosamente el origen de cualquier comunicación antes de proporcionar información.

El SAIME reitera que "ningún funcionario solicita datos, claves, pagos por transferencia o móvil de empresa mediante mensajería o llamadas".

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Expertos en ciberseguridad afirman que compartir datos privados o confidenciales en internet facilita que los delincuentes suplanten las identidades, accedan a las cuentas bancarias o diseñen fraudes dirigidos.