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Lunes, 13 de julio de 2026
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Yvan Gil

Remoción en el régimen venezolano: Yvan Gil deja de ser el canciller para asumir otro cargo en la dictadura

julio 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano | Foto: AFP
Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano | Foto: AFP
Ahora la Cancillería estará a cargo Félix Plasencia, quien era jefe de misión en Estados Unidos del régimen venezolano.

La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, hizo movimientos en los cargos de la dictadura. Yvan Gil, quien fue el canciller por muchos años, deja el cargo para asumir como nuevo ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología en reemplazo de Gabriela Jiménez.

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El cargo de canciller, que fue fusionado con el ministerio de Comercio Exterior, será asumido por Félix Plasencia, quien era el jefe de misión en Estados Unidos del régimen.

"Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia", quien fungía como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, anunció Rodríguez en la plataforma Telegram.

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Plasencia fue nombrado jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos en febrero de este año, en tanto avanzaba el restablecimiento de las maltrechas relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, rotas por siete años. En marzo retomaron sus lazos.

Delcy Rodríguez realiza este cambio en su gabinete en plena crisis tras dos potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejan ya más de 4.500 muertos y decenas de edificios colapsados.

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Plasencia, un veterano diplomático venezolano, ya había sido ministro de Exteriores entre 2021 y 2022.

El saliente Gil ahora pasará a encabezar la cartera de Ciencia y Tecnología. "Su amplia visión internacional dará impulso a este sector estratégico del país", escribió poco después Rodríguez en Telegram.

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