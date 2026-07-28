Susto en el aire: reportan emergencia en vuelo en el que viajaba el futbolista James Rodriguez

El mediocampista James Rodríguez tenía programado su vuelo para sumarse a la King's World Cup Clubs 2026.

Esta competencia se llevará a cabo en Milán, Italia. La Kings World Cup Clubs 2026 es un torneo de fútbol 7. El mediocampista es copropietario del equipo Atlético Parceros que participa en este torneo.

Sin embargo, un momento de tensión y preocupación se vivió a bordo del vuelo en el que se movilizaba el capitán y referente de la Selección Colombia, luego de que la aeronave registrara una emergencia técnica en uno de sus motores en pleno desplazamiento.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas sobre el incidente, la falla mecánica encendió las alarmas de la tripulación y los pasajeros cuando se detectó un problema en la planta motriz del avión, lo que obligó a los pilotos a aplicar los procedimientos de emergencia estipulados para garantizar la estabilidad de la aeronave y la seguridad de todos los ocupantes.

Pelicanger, un streamer colombiano y socio de James en el club, fue quien contó lo que pasó. Lo hizo durante una transmisión en vivo en sus plataformas digitales, donde detalló lo aterradora que fue la experiencia.

"Imagínense que James iba a venir con ChechoRap en el vuelo, y lo que pasó es que menos mal se dieron cuenta porque ese avión estaba malo", relató el generador de contenido a sus seguidores.

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Después de tener que cambiar los planes de su viaje, se espera que el jugador de Cúcuta se una al torneo de fútbol 7 en las próximas horas. El torneo empezó el 26 de julio y terminará el 7 de agosto.