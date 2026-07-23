La justicia de EE. UU. mantiene en suspenso la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery va a seguir en pausa. Una jueza federal de California extenderá hasta el próximo 17 de agosto el bloqueo cautelar el cual impide cerrar la operación valorada en 110.000 millones de dólares, dando más tiempo así, para analizar la demanda puesta por 12 estados de EE.UU. UU., que piensan que el acuerdo podría violar las leyes antimonopolio y disminuir de manera drástica la competencia en la industria audiovisual.

La decisión judicial es un nuevo obstáculo para una compra que, de concretarse, estará dando origen a uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes del planeta, con un gran catálogo de estudios cinematográficos, cadenas de televisión, plataformas de streaming y derechos deportivos.

El bloqueo fue ampliado un día después de que Paramount pidiera una audiencia para defender la legalidad de dicha transacción, argumentando que la demanda presentada por los fiscales estatales es igual a una medida desproporcionada que hace que la empresa demuestre que la fusión no perjudicará al mercado.

La ofensiva legal la encabezan los fiscales generales de California y Nueva York que afirman que la unión de las compañías concentraría cerca del 27% del mercado de distribución cinematográfica en Estados Unidos y más del 30% del negocio de los grandes estrenos en taquilla. Por otro lado, advierten que el nuevo grupo va a tener un peso dominante en la televisión de pago y en la producción de contenidos.

VEA TAMBIÉN "Solo tengo amor por Argentina": la española Rosalía rompe el silencio tras polémica por publicación después de la final del Mundial o

A la demanda se le sumó el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), el cual le pidió al tribunal impedir la operación porque ven que una mayor concentración empresarial provocaría despidos, menos oportunidades laborales y una reducción del poder de negociación para escritores y trabajadores de Hollywood.

La adquisición se anunció este año como una apuesta para mejorar la posición de Paramount frente a la creciente competencia en el mercado del streaming, liderado por plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video.

La compañía considera que traer el negocio de Warner Bros. Discovery le dejaría ganar escala, reducir costos operativos y competir con más fuerza en un sector donde la rentabilidad sigue siendo uno de los principales desafíos.

No obstante, la operación ya recibió el visto bueno de la Comisión Europea, condicionado al cumplimiento de compromisos para proteger la competencia en el mercado europeo, el mayor desafío continúa siendo Estados Unidos, donde las autoridades han fortalecido el escrutinio sobre las grandes fusiones empresariales.