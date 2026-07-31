NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
Deportes

Colombia superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026: así marcha el medallero en el que Venezuela tiene posición destacada

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Colombia posan en el podio en los Juegos Centroamericanos: Foto: EFE
Jugadores de Colombia posan en el podio en los Juegos Centroamericanos: Foto: EFE
Con una destacada actuación en BMX, patinaje, y un histórico oro en voleibol la delegación tricolor llegó a 121 preseas.

La delegación colombiana firmó una jornada histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al romper la barrera de las 100 medallas y consolidar su posición en el podio general del certamen.

Impulsado por actuaciones doradas en ciclismo de pista, patinaje de velocidad y BMX, el país alcanzó un acumulado de 121 preseas (43 de oro, 50 de plata y 28 de bronce), ubicándose de forma sólida en el segundo lugar.

Entre los hitos más sobresalientes de la fecha destaca el dominio absoluto en el BMX Racing con los triunfos de Diego Arboleda y Valentina Muñoz, así como la medalla de oro lograda por el equipo de voleibol masculino tras vencer en un ajustado partido a Puerto Rico.

A estos triunfos se sumaron los podios en las pruebas de resistencia del patinaje y el ciclismo de pista en el velódromo.

o

Pese al repunte de la representación tricolor, México continúa al frente del medallero con 82 metales dorados.

Con las competencias en su recta final y la delegación tricolor consolidada en el segundo lugar por encima de potencias históricas como Cuba, la atención se traslada ahora a las jornadas de atletismo, tenis y natación de carreras.

La parte alta de la tabla la complementan, justamente, Cuba y Venezuela que suman 17 y 13 metales dorados.

o

El objetivo del Comité Olímpico Colombiano será extender el buen ritmo de victorias para cerrar la edición de Santo Domingo 2026 con un registro récord de metales y acortar la distancia con el líder del medallero general.

Temas relacionados:

Deportes

Juegos Centroamericanos y del Caribe

Atleta

Medallas

Latinoamérica

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Trump anuncia plan para desarme completo de Hamás en Gaza ¿De qué trata?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Fractura Interna: ¿El Rodrigato estaría al borde del colapso tras reunión chavista en Maracay?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Deportes

Ver más
Crsitiano Ronaldo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Portugal presentó oficialmente a su nuevo entrenador, quien aprovechó para referirse al futuro de Cristiano Ronaldo

Alessandro Milani, futbolista - Foto: EFE
La Vinotinto

Lateral venezolano estaría muy cerca de ser jugador de equipo filial del Inter de Milán

Jugadores de la selección de Colombia y la selección de Suiza (Copa Mundial de la FIFA 2026) - Foto: EFE
Mundial

Colombia fue más, pero no pudo ante Suiza: la selección europea sacó del Mundial al combinado 'cafetero' en tanda de penaltis

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Crsitiano Ronaldo en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Portugal presentó oficialmente a su nuevo entrenador, quien aprovechó para referirse al futuro de Cristiano Ronaldo

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de La Espriella confirma a nuevo ministro para su gabinete y ya suenan nombres para Justicia y Educación

Según experto consultado por NTN24, se han reportado más de 5.000 avistamientos de drones en Nueva York y alrededores – Foto EFE
New York

Cómo una peligrosa bacteria puso en alerta sanitaria a Nueva York por un brote de legionela

Alessandro Milani, futbolista - Foto: EFE
La Vinotinto

Lateral venezolano estaría muy cerca de ser jugador de equipo filial del Inter de Milán

La OPS busca recursos financieros para ayudar a Venezuela tras los terremotos - Foto: AFP
OPS

La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado internacional para recaudar 24 millones de dólares para apoyar a Venezuela

Selección de Francia (EFE)
Francia

Nuevo entrenador y nueva imagen: la selección de Francia se renueva tras el Mundial

Alex Saab, señalado por la justicia de Estados Unidos como el presunto testaferro y principal operador financiero de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Tras declararse "no culpable" por cargos de lavado de activos ante una corte en Florida, Alex Saab no asistirá a su próxima audiencia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre