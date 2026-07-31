Colombia superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026: así marcha el medallero en el que Venezuela tiene posición destacada

La delegación colombiana firmó una jornada histórica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al romper la barrera de las 100 medallas y consolidar su posición en el podio general del certamen.

Impulsado por actuaciones doradas en ciclismo de pista, patinaje de velocidad y BMX, el país alcanzó un acumulado de 121 preseas (43 de oro, 50 de plata y 28 de bronce), ubicándose de forma sólida en el segundo lugar.

Entre los hitos más sobresalientes de la fecha destaca el dominio absoluto en el BMX Racing con los triunfos de Diego Arboleda y Valentina Muñoz, así como la medalla de oro lograda por el equipo de voleibol masculino tras vencer en un ajustado partido a Puerto Rico.

A estos triunfos se sumaron los podios en las pruebas de resistencia del patinaje y el ciclismo de pista en el velódromo.

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Pese al repunte de la representación tricolor, México continúa al frente del medallero con 82 metales dorados.

Con las competencias en su recta final y la delegación tricolor consolidada en el segundo lugar por encima de potencias históricas como Cuba, la atención se traslada ahora a las jornadas de atletismo, tenis y natación de carreras.

La parte alta de la tabla la complementan, justamente, Cuba y Venezuela que suman 17 y 13 metales dorados.

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El objetivo del Comité Olímpico Colombiano será extender el buen ritmo de victorias para cerrar la edición de Santo Domingo 2026 con un registro récord de metales y acortar la distancia con el líder del medallero general.