Saime anuncia el cierre temporal de seis oficinas en La Guaira y Caracas por la emergencia tras los terremotos

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó la suspensión temporal de la atención presencial en seis de sus oficinas ubicadas en La Guaira y Caracas, como parte de las medidas adoptadas tras el 'Decreto Presidencial de Emergencia Nacional' emitido por el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

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De acuerdo con un comunicado publicado por la institución afín al régimen, en La Guaira, la medida aplica para las oficinas de Vargas I, Caraballeda y Catia La Mar, las cuales permanecerán sin atención al público hasta nuevo aviso.

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En Caracas, por su parte, permanecerán cerradas las sedes de Catia, en la parroquia Sucre, y la oficina ubicada en las instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en El Paraíso.

Para garantizar la entrega de documentos a los usuarios afectados, el Saime indicó que los pasaportes y visas tramitados en estas sedes podrán retirarse entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio.

Eso sería posible en la Oficina de Correspondencia de la sede principal del organismo, ubicada en la avenida Baralt de Caracas. El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

El SAIME es la entidad oficial del Estado venezolano encargada del registro, la cedulación y el control migratorio de los ciudadanos nacionales y extranjeros en el país.

Su función principal es regular, organizar y emitir los documentos de identificación personal, como la cédula de identidad y el pasaporte, así como administrar el control migratorio.