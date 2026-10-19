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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia que trazará las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: "Vamos a cartografiar lo que es nuestro"

octubre 19, 2026
Por: Luis Cifuentes
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Foto: EFE
El mandatario aseguró que su gobierno no cederá una “milla náutica” en disputas territoriales con sus vecinos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció en las últimas horas que definirá por decreto los límites marítimos en la isla colombiana de San Andrés, territorio que ha estado en disputa en los últimos años con el régimen de Nicaragua.

Para ese propósito, el gobierno trazará las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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Durante una alocución presidencial, el mandatario aseguró que el próximo 30 de noviembre firmará dicho decreto.

“Esa deuda quedará saldada, porque el 30 de noviembre, que es el cumpleaños de San Andrés, este Gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago, y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, indicó.

“El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano, y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”, añadió.

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En ese sentido, señaló que "vamos a cartografiar lo que es nuestro" y que "Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores".

Además, indicó que su propósito es "implementar una política de defensa integral del territorio" y que buscará relacionarse “con los vecinos demócratas".

Cabe recordar que, en medio de la disputa con Nicaragua, en 2012 la Corte Internacional de Justicia determinó la soberanía de Colombia sobre todas las islas, cayos y arrecifes, sin embargo, redefinió la frontera marítima con Managua entregándole una amplia Zona Económica Exclusiva al país centroamericano.

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