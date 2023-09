Shakira filántropa: de esta manera la artista está cambiando la vida de miles de niños en Colombia

En tan solo una semana, la cantante colombiana Shakira pasó de ocupar los titulares en la prensa mundial por su impresionante presentación en los premios MTV, donde recibió el prestigioso galardón Video Vanguard, a llamar la atención de los medios por otro aspecto fundamental en su vida: su labor filantrópica a través de la Fundación Pies Descalzos.

En su natal Barranquilla, la colombiana inauguró este sábado 16 de septiembre el megacolegio Centro Educativo Nuevo Bosque-Pies Descalzos, que fue construido por su fundación con apoyo de la Alcaldía de la ciudad.

La nueva infraestructura educativa tiene un área de 6.073 metros cuadrados y cuenta con 22 aulas regulares, cuatro aulas de preescolar, dos laboratorios, un salón de arte, un salón de tecnología, un salón polivalente, cocina y comedor, zona administrativa, tres canchas y baños, para que más de 1.000 niños puedan aprender en un entorno de las mejores condiciones.

Durante la entrega, la artista destacó el impacto que tienen las infraestructuras de los colegios y la educación en las niñas, niños y jóvenes en Colombia y se comprometió con seguir apoyándolos a través de estos espacios.

“Es difícil expresar con palabras la alegría que siento de estar aquí, con mis seres queridos, esta inauguración de esta escuela aquí en mi Barranquilla amada y poder tener este espacio educativo para tantos estudiantes con todo lo que un colegio necesita tener para ofrecer una educación de calidad”, aseguró Shakira durante el evento inaugural.

Pero este no es el primer regalo que la colombiana les hace a miles de niños colombianos. Su labor inició en el año 1997, cuando creó la Fundación Pies Descalzos con el objetivo de brindar a las próximas generaciones de colombianos infraestructura educativa de calidad, donde encuentren en la educación un vehículo de cambio para soñar, construir y cumplir su proyecto de vida.

Esta cita de Shakira reposa en la página web de la fundación y plasma la visión de la cantante sobre lo que busca con este importante aporte que realiza: “A lo largo de mi vida he visto cómo la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy”.

Este camino ha llevado a Shakira y su fundación a algunas de las regiones de menores recursos de Colombia, donde los colegios de Pies Descalzos brindan hoy oportunidades educativas de calidad a miles de niñas y niños.

Además de Barranquilla, su ciudad natal, la Fundación Pies Descalzos adelanta proyectos en La Guajira, en El Catatumbo (Norte de Santander), en Quibdó (Chocó) y en Cartagena.

En el caso de La Guajira, son 27 los espacios en construcción, desde granjas educativas hasta aulas de clase y baterías de baños. Estos proyectos impactarán a más de 500 estudiantes que viven en zonas rurales dispersas del departamento.

Por otro lado, en El Catatumbo, se construye un colegio de 6.200 metros cuadrados para 960 estudiantes de Tibú, Norte de Santander, infraestructura que busca convertirse en referente para los docentes e impulsar la transformación de las prácticas educativas en la región.

Precisamente, la misma Shakira habló este fin de semana sobre los retos que tiene Colombia en materia educativa y manifestó su entusiasmo por seguir trabajando por el aprendizaje de niños y niñas.

“Sabemos que en nuestro país desafortunadamente todavía hay más de un millón de niños desescolarizados, pero días como hoy uno queda muy animado, con ganas e inspiración de seguir luchando”, dijo.

Y precisó cuál es su propósito principal de su loable labor: “Que muy pronto no haya ningún niño por fuera de las escuelas en Colombia, esa es nuestra misión”.