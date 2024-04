“Su pulsión por el poder lo lleva a mantenerse contra viento y marea”: Bieito Rubido, director del diario El Debate de España

El anuncio de Pedro Sánchez de no dar un paso al costado y mantenerse como presidente de Gobierno tras 5 años de “reflexión” como anunció en su comunicación escrita el pasado 24 de abril no fue tomado por sorpresa en la mayoría de los sectores de ese país que desde el primer momento de su declaración dudaron de la misma.

Uno de ellos es el reconocido periodista y director del diario La Gaceta quien manifestó que desde hace varios años Sánchez ha mantenido un peculiar interés de aferrarse en el poder. “Es que es difícil de creerlo. Presumo de haber dicho incluso desde el minuto uno, en que publicó su carta, que no iba a dimitir. Dije siempre se va a quedar”. Afirmó el reconocido columnista quien manifestó que el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez ha conducido el mapa político a su antojo con el fin de permanecer en su cargo. “Ha hecho una alianza, a pesar de perder las elecciones, con un grupo que procede de una banda terrorista como es Eh Bildu, o con dos grupos independentistas que dieron un golpe de estado en el 17 y fueron condenados por los tribunales como Junts y Esquerra Republicana, no iba a marcharse por un asunto que él incluso considera que no es cierto, que es la apertura de unas diligencias en un juzgado en el número 41 de Madrid contra su mujer” enfatizó Rubido en entrevista con el programa ‘La Noche’ de NTN24.

La periodista de investigación del diario digital independiente Teresa Gómez aseveró además que los medios de comunicación que han hecho seguimiento al posible caso de corrupción del que es acusada Begoña Gómez nunca han cuestionado o criticado el derecho a trabajar que tiene la esposa del presidente de gobierno de España. “Lo que le estamos diciendo es no puedes utilizar tu posición de primera dama para hacer negocio”. La comunicadora hizo referencia a la denuncia interpuesta inicialmente por el colectivo de funcionarios públicos de España conocido como ‘Manos Limpias’ cuyo proceso continúa en indagaciones por parte de las correspondientes autoridades judiciales. “El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene abiertas unas diligencias de investigación por un posible delito de tráfico de influencias”, explicó la periodista desde la capital española.

Tanto Rubido como Gómez coincidieron en afirmar que el presidente de gobierno de España Pedro Sánchez intenta es desviar la realidad de lo que realmente ocurre atacando a la prensa y a los sectores que se refieran al caso de presunta corrupción que investigan las autoridades.

“Los medios somos la consciencia crítica del poder”, insistió el director del diario El Debate, Bieito Rubido.