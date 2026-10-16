Suiza saca de la lista de bienes bloqueados a Arreaza y a la esposa de Diosdado, pero incorpora a otras seis personas vinculadas al chavismo incluido Saab

El gobierno de Suiza decidió este viernes retirar a la esposa de Diosdado Cabello, Marleny Contreras, y al diputado chavista Jorge Arreaza de la lista de bienes bloqueados a la que fueron incorporados tras la captura de Nicolás Maduro.

La información se conoció luego de que el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza hiciera oficial su salida de la lista a través de un documento oficial divulgado en las últimas horas.

Si bien tanto la esposa de Cabello como Arreaza representan dos nombres de peso dentro del chavismo, el gobierno suizo incorporó a seis personas más, cercanas al régimen, en la lista.

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La lista de 37 personas pasó ahora a ser de 41 con la incorporación de varios exfuncionarios del régimen venezolano, entre ellos, Alex Saab, quien se encuentra preso en Estados Unidos, señalado de lavado de dinero.

Otro de los nombres incorporados fue el de Álvaro Pulido, recientemente capturado por Estados Unidos como socio de Saab.

La lista la completan José Vicente Amparan Croquer, investigado por el desfalco a la estatal PDVSA; Mario Enrique Bonilla Vallera, cercano al hijo de Nicolás Maduro e identificado como testaferro de los hijastros del dictador, y las esposas de dos exviceministros incluidos anteriormente en el bloqueo.

Se trata de Milagros Coromoto Torres Morán, esposa de Nervis Villalobos, y María Consuelo Pardi Celis, exesposa de Javier Alvarado Ochoa.