Ochenta años después del universo creado por Ridley Scott, Blade Runner 2099 llega este miércoles a Prime Video con una premisa que altera el esquema tradicional, ya que ahora los replicantes cazan a los humanos que rompen las reglas, y la miniserie de ocho episodios busca dar nuevo impulso a la franquicia de ciencia ficción que comenzó en 1982 con Harrison Ford.

La nueva producción presenta a dos protagonistas femeninas: Olwen, una replicante interpretada por Michelle Yeoh con días contados de vida, y Cora, una humana que finge ser replicante, encarnada por Hunter Schafer, dupla que marca una diferencia marcada frente a las películas anteriores, centradas en cazadores solitarios.

Inversión de roles en un mundo de Blade Runner

En la película original de Blade Runner, Harrison Ford interpretaba a Deckard, un humano encargado de cazar replicantes rebeldes como el recordado Roy Batty de Rutger Hauer, mientras la secuela cinematográfica de 2017, Blade Runner 2049, presentaba a un replicante cazador encarnado por Ryan Gosling en persecución de otros androides.

Ahora, en 2099, los Blade Runner son replicantes asignados a capturar o “terminar” a seres humanos que incumplen las normas, y las protagonistas Olwen (Michelle Yeoh), una replicante con pocos días de vida, y Cora (Hunter Schafer), una humana que se hace pasar por androide está unidas por el azar sin enfrentarse como oponentes directas.

La serie recrea con detalle la atmósfera del filme original: un Los Ángeles sumergido en niebla densa, oscuridad interrumpida por luces de neón y una arquitectura de metal oxidado y máquinas viejas, estética que capturan los directores de fotografía Rob Hardy, Ula Pontikos, Vanja Cernjul y el mexicano Damian García.

La música busca emular la épica banda sonora de Vangelis, aunque sin alcanzar su profundidad emocional, y la serie conserva a Los Ángeles como escenario principal mientras suma a México como locación secundaria con una arquitectura y un ambiente distintos.

Sin embargo, la serie presenta una debilidad: se concentra tanto en las protagonistas que descuida los personajes secundarios y sus tramas paralelas, elementos que enriquecieron las entregas cinematográficas.

La pregunta que plantea Blade Runner 2099 radica en si la fidelidad estética bastará para sostener el interés durante ocho capítulos, cuando la trama permanece “supeditada a una estética, brillante sí, pero nueva, no”, según resume la crítica.