Terremoto en Venezuela Programa: La Tarde Cinco meses de la tragedia: sentido homenaje de EE. UU. a las víctimas del terremoto en Venezuela noviembre 24, 2026 Por: Redacción NTN24 El Congreso rinde homenaje a los héroes que arriesgaron sus vidas para salvar las de otros. También le puede interesar Atentado terrorista ¿El atentado en Villavicencio es un intento para retar al gobierno por la ofensiva de De la Espriella? Cartagena Últimas noticias sobre toma masiva de rehenes en Cartagena: el sitio permanece rodeado de militares Nayib Bukele “Quiero ‘secuestrar’ a Bukele para que gobierne mi país”: proponen exportar su modelo de seguridad Abelardo de la Espriella Operación rompeolas: De la Espriella y el Escudo de las Américas capturan a 22 narcoterroristas Diosdado Cabello Revelan cómo el régimen esconde dinero ilegal: "Cabello es una de las cabezas de esa gran pirámide" Nayib Bukele Tiemblan las pandillas: Bukele estudia desplegar dos bases militares en Haití para combatirlas Compartir en: