Suspensión de secuestros y extorsiones no entró en cese al fuego bilateral con el ELN: esto dijo alias 'Pablo Beltrán'

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (ELN) suscribieron este viernes un acuerdo para la implementación de un cese al fuego bilateral que permita desescalar el conflicto armado en el país, en el marco de las negociaciones de paz impulsadas por la administración de Gustavo Petro.

No obstante, según aseguró el jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", la suspensión de los secuestros y las extorsiones no entraron en el acuerdo de cese al fuego que dejó la clausura del tercer ciclo de conversaciones en La Habana y el cual está previsto que se implemente a partir del próximo 3 de agosto.

Ramírez señaló que las operaciones de “financiación” de la guerrilla, como lo son secuestros y extorsiones en las regiones, continuarán dado que eso no se discutió dentro del tercer ciclo de conversaciones que finalizó este viernes.

"Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó, se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron”, dijo alias 'Pablo Beltrán', jefe de la delegación del ELN en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano.

Al ser preguntado por lo que incluye el cese al fuego, alias Pablo Beltrán fue claro en señalar que las extorsiones, que él denominó como impuestos, seguirán.

“Si nosotros cobramos impuestos en las regiones, esos son finanzas del ELN, se mantendrán por ahora”, aseguró.

Además, también aseguró que esa guerrilla seguirá secuestrando, de ser necesario.

“Nosotros no hablamos de secuestros, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán”, indicó.

Luego, cuando los periodistas lo cuestionaron por el reclutamiento de menores de edad, el guerrillero cortó la entrevista y dijo “no, dejemos por ahí”.