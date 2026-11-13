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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Haití

Así son los impresionantes perros robot con metralletas acopladas que el Ejército de Bukele está usando contra pandillas en Haití

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Nayib Bukele (@nayibbukele)
Foto: Nayib Bukele (@nayibbukele)
Los fusiles son acoplados de abajo hacia arriba sobre el "lomo" de los perros y se acoplan mediante placas metálicas atornilladas y aseguradas al resto del cuerpo del canino robótico.

En medio de su ofensiva contra las pandillas en Haití, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su país establecerá una base operativa en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, después de que una operación conjunta tomara el control del recinto.

En ella participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), la Fuerza de Tarea y las Fuerzas Especiales salvadoreñas. Bukele aseguró que lograron “tomar el control” del estadio y asegurar la zona.

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Un video difundido por Nayib Bukele sobre la toma del estadio se ve a decenas de soldados y vehículos militares rodeando el recinto y asegurándolo tras expulsar a los terroristas.

Entre los blindados y los soldados que ocuparon esta semana el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, aparece un elemento poco habitual en las operaciones contra pandillas: perros robot.

Las imágenes las difundió el propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para documentar la operación conjunta que devolvió a manos del Estado el principal recinto deportivo de Haití y que dejó preocupantes hallazgos como cráneos y huesos humanos.

Lo que muestra el video

El material muestra militares, vehículos de seguridad, el estado del estadio y a los perros robot en movimiento.

Curiosamente, estas unidades robóticas están equipados con fusiles de asalto que se emplean para dar caza a pandilleros. En el video también aparece un de los perros caminando entre los pasillos del estadio.

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Los fusiles son acoplados de abajo hacia arriba sobre el "lomo" de los perros y se acoplan mediante placas metálicas atornilladas y aseguradas al resto del cuerpo del canino robótico.

La Unidad Canina Robótica de las Fuerzas Armadas salvadoreñas se presentó durante los desfiles por la independencia, en septiembre.

El modelo original de robot que usa El Salvador

Los robots que utiliza El Salvador son de origen chino y son fabricados por Unitree Robotics. En específico este sería el modelo Unitree Go2, que se vende al público general por 1.600 dólares, dependiendo de la versión y sin incluir impuestos ni transporte.

Características principales:

Peso: Aproximadamente 15 kg.
Velocidad máxima: Hasta 5 m/s (18 km/h), según las condiciones de prueba.
Navegación: Sistema LiDAR 4D de 360 grados.
Inteligencia artificial: Reconocimiento del entorno, detección de obstáculos y navegación autónoma.
Movimientos: Camina, corre, salta, gira, sube obstáculos y mantiene el equilibrio en terrenos irregulares.
Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth y 4G (según versión).
Autonomía: Hasta 4 horas, dependiendo del uso y la configuración.
Control: Puede manejarse mediante una aplicación móvil.
Usos: Investigación, educación, desarrollo tecnológico, entretenimiento y experimentación en robótica.

En su mensaje, Bukele dijo que la operación reunió a la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la Fuerza de Tarea y las Fuerzas Especiales de El Salvador, en virtud del acuerdo bilateral entre ambos gobiernos.

Afirmó que se tomó el control del estadio y se aseguró la zona, y que dentro hallaron varios cráneos humanos, un hecho no confirmado de forma independiente. Anunció una base operativa para internarse en territorio dominado por las bandas, y exigió a sus miembros abandonar el área antes de la ofensiva. Advirtió que quienes se queden a combatir sufrirán las consecuencias.

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La Policía haitiana confirmó el “control total” del recinto y su entrega a las tropas salvadoreñas. El estadio llevaba desde febrero de 2024 bajo dominio de las pandillas, principalmente Viv Ansanm, y la selección haitiana jugó de local fuera del país.

Contexto del despliegue

El Salvador tiene más de 2.000 soldados en Haití, el mayor contingente extranjero desde la Minustah. Su implicación directa creció tras la emboscada del 18 de octubre contra cuatro militares salvadoreños.

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