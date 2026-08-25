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Martes, 25 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Trump dice que deben cesar las ejecuciones de manifestantes en Irán: "Debe detenerse ahora"

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra ocurrieron unas semanas después de la violenta represión de protestas masivas en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este martes poner fin a las ejecuciones en Irán de personas a las que se vincula con las manifestaciones de principios de año, antes de que comenzara la guerra.

Aunque no queda claro en lo inmediato qué nueva información motivó el mensaje de Trump, desde el estallido de la guerra el 28 de febrero ha habido un aumento constante en la cantidad de ejecuciones.

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"La fallida república islámica de Irán no le paga a muchos de sus militares, mientras que asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca. Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA", escribió Trump en su red Truth Social.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra ocurrieron unas semanas después de la violenta represión de protestas masivas en Irán.

Las manifestaciones comenzaron a fines de diciembre para protestar por el alto costo de la vida, pero en pocos días se convirtieron en protestas antigubernamentales.

Las autoridades iraníes informaron de más de 3.000 muertes, pero atribuyeron la violencia a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

Organismos de derechos humanos con sede en el exterior registraron un número de víctimas mucho mayor y afirmaron que las fuerzas de seguridad habían disparado contra los manifestantes.

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