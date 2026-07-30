Petro visita la dictadura de Cuba en su último viaje oficial a una semana de entregar el poder

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, parece no importarle su alianza con las dictaduras de la región y, a una semana de entregar el poder, visitará el régimen de Cuba en su último viaje oficial, un país que Estados Unidos mantiene en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. En entrevista con NTN24, el analista político Jorge Díaz analizó la última visita oficial del jefe de estado colombiano y señaló: “Es una afrenta totalmente hacia Estados Unidos, lo primero, y lo segundo, es la intención que él siempre ha tenido de manifestar su apoyo hacia las dictaduras, tanto la venezolana, como la cubana y la nicaragüense también”.