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Lunes, 27 de julio de 2026
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Brasil

Neymar regresa al Santos tras el Mundial con doblete y polémica por supuesta discusión con dos compañeros

julio 27, 2026
Por: Juan Carlos Senior-Redacción NTN24
Neymar | Foto: EFE
Neymar | Foto: EFE
El brasileño rechazó las acusaciones sobre una supuesta discusión en el vestuario y aseguró que solo hubo una conversación entre jugadores.

Neymar negó este domingo que insultó a dos compañeros de Santos durante el descanso del partido que terminó con empate 2-2 ante Chapecoense , después de que medios brasileños reportaran un supuesto enfrentamiento del delantero con Gabriel Bontempo y Joao Ananias.

La polémica nació luego del encuentro, en el que Neymar fue protagonista al marcar los dos goles de Santos y rescatar un punto para su equipo.

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No obstante, según informó Globo Esporte, el brasileño habría protagonizado una fuerte discusión durante el entretiempo , cuando Santos todavía se encontraba en ventaja.

De acuerdo con el medio brasileño, Neymar habría dicho unas duras palabras a Bontempo y cuestionado el rendimiento de Ananías durante una reprimenda en el vestuario. La publicación señaló que el ambiente que se generó por la discusión habría afectado al equipo, que más adelante permitió la remontada de Chapecoense en la segunda mitad, incluido un autogol de Ananías.

Las versiones acerca del supuesto enfrentamiento fueron rechazadas por Neymar, el cual usó sus redes sociales para responder a las informaciones. El futbolista acompañó su publicación con el mensaje "Prensa malintencionada. Contenido de mentiras" y negó haber atacado de forma directa a sus compañeros.

"No pasó eso, no mientan. Nosotros conversamos, todos hablamos", afirmó Neymar en un vídeo publicado en sus redes sociales.

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El delantero también defendió que las discusiones y reprimendas dentro de un vestuario hacen parte de la dinámica habitual del fútbol profesional , sobre todo cuando un equipo busca mejorar su rendimiento.

"Si hay reprimendas en el vestuario, independientemente de quién sea, es normal en el fútbol. Es normal en un equipo que quiere ganar. La prensa malintencionada no sabe de nada", sostuvo.

Bontempo y Ananías de igual forma negaron haber protagonizado un enfrentamiento personal con Neymar. Ambos jugadores dijeron que hubo una conversación y una reprimenda general en el vestuario en el descanso, pero negaron que el delantero los hubiera atacado de manera individual, según informó Globo Esporte.

El episodio ocurre luego de que Neymar volviera a ser una de las figuras principales de Santos. El brasileño marcó un doblete ante Chapecoense, incluido un gol de gran factura, para evitar la derrota de su equipo y estar nuevamente en el centro de atención.

Santos, por su parte, programó una reunión extraordinaria para analizar lo ocurrido y determinar si hubo algún tipo de incidente en el transcurso del descanso que requiriera la intervención del club.

Por el momento, Neymar sostiene su versión de los hechos y niega que haya insultado a sus compañeros , a su vez que el episodio sigue generando repercusión en Brasil y vuelve a colocar al futbolista en el centro de una nueva polémica fuera del terreno de juego.

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